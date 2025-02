Festival de Sanremo 2025: Cuándo y dónde ver el 75º festival de la canción italiana

Esta noche, Italia se viste de gala. El Festival de la Canción de Sanremo da pistoletazo de salida a su edición número 75, y la primera presentada por Carlo Conti, el nuevo director artístico tras la baja voluntaria de Amadeus al término de la edición de 2024.

El certamen, que sirvió de inspiración para crear el Festival de Eurovisión, celebrará durante las próximas cinco noches la música y la cultura italiana en todos los sentidos.

Conectar con el festival en directo

Las cinco "seratas" comenzarán a las 20:30 horas, y se extenderán hasta las 1:45 horas, aproximadamente. Por razones geográficas, los espectadores internacionales no podrán conectar con Sanremo a través de los canales principales de televisión. Sin embargo, el festival podrá seguirse desde el extranjero gracias a la implementación de Rai Play, su plataforma de difusión de contenidos en directo.

Artistas consagrados y nuevas propuestas

Hasta la pasada edición, los concursantes se dividían en dos grupos para presentar por primera vez sus propuestas. Sin embargo, el festival de 2025 será el primero en presentar a todos sus participantes en la misma "serata". 29 artistas (30, antes de la descalificación del rapero Emis Killa), se subirán esta noche para dar a conocer sus temas e intentar justificar, a través de sus actuaciones, por qué merecen hacerse con el León de Oro.

Entre los artistas, los hay que cuentan con experiencia previa. Tres antiguos vencedores del festival se han dado cita de nuevo en Sanremo. Massimo Ranieri (1988), Giorgia (1995) y Francesco Gabbani (2017). A ellos también se les suman nombres conocidos en el panorama musical italiano, como Noemi, quien va por su octava participación en el certamen, o el cantante Fedez, inmerso en plena polémica por la vida paralela que llevaba durante su matrimonio con la empresaria Chiara Ferragni.

Otros, como la cantante Sarah Toscano, pretenden demostrar que la edad no es un impedimento para triunfar. Con 19 años, la benjamina de los "Big Artists", pondrá a prueba sus habilidades interpretativas tras haber ganado la vigésimo tercera edición del talent show Amici.

El rival de Melody de cara a Eurovisión

La propuesta ganadora de Sanremo recibirá la oferta de la RAI para representar a Italia en el próximo Festival de Eurovisión. Pero curiosamente, la diferencia con formatos similares en otros países reside en que el ganador no está obligado a participar en el concurso europeo.

Hace nueve años, el grupo Stadio se llevaba el León de Oro con su tema "Un giorno mi dirai". Sin embargo, a la mañana siguiente, el grupo aclaraba que por motivos contractuales de su gira no podrían acudir a la cita eurovisiva. Fue entonces cuando el ente público recurrió al segundo puesto, la cantante Francesca Michielin, quien no dudó en aceptar el desafío de ser la abanderada italiana en Estocolmo 2016. Como curiosidad, Michielin vuelve a participar en Sanremo este 2025. Con la canción "Fango in paradiso" como carta de presentación, la artista intentará hacerse con el premio del festival.

A tres meses de la primera semifinal de Eurovisión, Italia figura entre los 6 países favoritos para hacerse con el micrófono de cristal en Basilea. Lidera la lista Suecia, inmersa en su preselección, el Melodifestivalen, seguida de Israel (Yuval Raphael) y Francia (Louane). Finlandia y Bélgica completan el top 5.