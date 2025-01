De superviviente del ataque terrorista de Hamás a representar a Israel en Eurovisión

Israel fue uno de los países más nombrados en la pasada edición de Eurovisión y su presencia en el certamen musical más importante del viejo continente nunca está exento de polémica. Sin embargo, este año llevará a Basilea en el mes de mayo a todo un ejemplo de superación, ya que Yuval Raphael se alzó ganadora en "HaKokhav HaBa"("La próxima estrella"), el espacio televisivo israelí que preselecciona la persona que representará a Israel en el concurso. Lo llamativo de Yuval, además de su voz, es la intrahistoria detrás de la joven de 24 años, ya que ella fue una de las supervivientes del ataque terrorista realizado por Hamás el pasado 7 de octubre durante el festival de música Nova.

Superación al ritmo de ABBA y Sam Smith

Yuval Raphael, una cantante de 24 años, ha sido elegida para representar a Israel en el Festival de Eurovisión 2025, tras ganar el programa "HaKokhav HaBa" ("La próxima estrella"). Este concurso nacional, organizado por la cadena pública Kan, fue el escenario donde Raphael destacó con interpretaciones de "Dancing Queen" de ABBA y "Writings on the Wall" de Sam Smith. La artista expresó su gratitud y emoción al recibir este honor, manifestando su preparación para el evento. Raphael también recordó un episodio traumático vivido durante el ataque de Hamás en octubre de 2023, del cual logró sobrevivir tras esconderse en un refugio, donde solo 11 de las 40 personas presentes lograron salir con vida. Este contexto personal y nacional añade un trasfondo significativo a la participación de Israel en el certamen europeo."No puedo explicar lo emocionada y preparada que estoy. Gracias por darme este gran honor y confiar en mí para representar a mi país en el gran escenario de Eurovisión en Suiza", exponía la joven israelí, muy emocionada.

La participación israelí en Eurovisión vuelve a estar rodeada de controversias, marcadas por los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. En la edición pasada, la canción de la representante Eden Golan tuvo que ser modificada para evitar descalificación debido a su contenido político, que hacía referencia a los ataques de Hamás. Además, en 2024, surgieron debates en Europa sobre un posible veto a Israel, comparando la situación con la suspensión de Rusia en 2022 tras la invasión a Ucrania. A pesar de estas polémicas, la televisión pública Kan continúa con los preparativos, y se espera que en marzo anuncien la canción que interpretará Yuval Raphael en Suiza. Este será un nuevo capítulo en la historia de la participación israelí en uno de los concursos musicales más relevantes del continente.