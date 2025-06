Melody cancela su próximo evento: "Se han visto obligados a priorizar su salud y bienestar"

Un nuevo revés se ha instalado en la vida de Melody, la representante española en el Festival de la Canción de Eurovisión 2025 con "Esa diva". Según han informado desde su cuenta oficial en redes sociales no asistirá a su próximo evento programado, el Gran Premio de Aragón de MotoGP 2025 que ha tenido lugar este fin de semana en el Circuito de MotorlandAragón.

En la rueda de prensa que dio tras volver de su descanso de Basilea, Melody dejó claro que le había parecido fatal cómo opinaron de ella desde "La Revuelta" de Broncano: "Por encima de todo está la salud mental y ha habido un programa de televisión que se ha reído de que yo me fuera a mi casa a estar con mi hijo. [...] Voy a ir a los programas donde me respeten y me den mi sitio pero siempre estoy abierta a unas disculpas".

En su paso por "El Hormiguero" también contaba cómo se encontraba después de todo lo sucedido: ""Intento llevarlo lo mejor que puedo. Un poco me hago mi propio mundo. Yo soy artista pero yo no tengo nada que ver con muchas cosas o cosas que se han dicho. Estoy acostumbrada a cantar, no a estar constantemente en una critica en un cuestionamiento. Eurovisión ha sido una ilusión que he tenido en mi vida. Ha sido muy emocionante, pero ha sido muy duro. En el proceso de Eurovisión, he pensado: 'Mira, me voy'. Hay mucha presión". Y matizó: "Yo soy artista independiente, llevo mucho tiempo trabajando por mi cuenta y yo quería las cosas de una manera, el equipo de otra y a veces no me sentía bien".

Ahora, y desde su cuenta oficial, se ha informado de lo que ha pasado para no asistir a Aragón: "Lamentamos informar que la artista Melody no podrá asistir al Gran Premio de Aragón de MotoGP 2025 previsto para hoy, debido a una prescripción médica que le obliga a guardar reposo y evitar desplazamientos y actividades de alta exposición".

El comunicado Instagram

Parece que Melody ha tenido algún tipo de recaída: "Melody y su equipo se han visto obligados a priorizar su salud y bienestar, siguiendo estrictamente las recomendaciones del equipo médico que la atiende". Por supuesto pidió disculpas por su ausencia: "Aunque su deseo es formar parte de este evento tan especial, muy particularmente por el cariño que siempre ha recibido del público motero, en esta ocasión no será posible. Finalmente, terminaba agradeciendo 'profundamente la comprensión de los organizadores, de los medios de comunicación y, sobre todo, de sus seguidores, que siempre le han mostrado un apoyo incondicional. Esperamos que pronto pueda retomar sus compromisos y volver a compartir grandes momentos con vosotros'".