Telecinco tira la toalla en agosto con reposiciones y programas cancelados no emitidos

Una retirada a tiempo es considerada una victoria en muchas batallas, aunque la situación actual del canal principal del grupo Mediaset está lejos no invita al optimismo. Telecinco ha decidido poner punto y final al curso televisivo 24/25, sacrificando las noches de verano de agosto con reposiciones de programas ya emitidos y sacando del baúl de los recuerdos capítulos no emitidos de algunos de los formatos que no han tenido éxito durante esta temporada de la pequeña pantalla. Es el caso de 'Alla tú', que regreso este domingo, aunque la audiencia de nuevo fue escueta para el canal principal de Mediaset (7,8% de share medio). Otro concurso que dejó programas en el tintero y que volverá en agosto será 'El rival más débil', liderado por Luján Argüelles y que durante este octavo mes del año emitirán los tres programas restantes que se quedaron grabados y que nunca vieron la luz: periodistas, deportistas y actores.

Otras de las decisiones llamativas que va a tomar Telecinco durante este mes de agosto es la reposición la noche de los viernes de programas ya emitidos del magacín especializado en crónica social y prensa rosa 'De Viernes', capitaneado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, retirándose así de la lucha por conquistar el prime time del quinto día de la semana. Otra franja que abandona luchar es la de la sobremesa del fin de semana, ya que tras cancelar 'Socialité', Mediaset ha decidido emitir reposiciones de este magacín histórico de Telecinco, que decayó tras la salida de María Patiño.

Una temporada televisiva paupérrima

La temporada 2024/2025 ha sido devastadora para Telecinco, que no solo cae por debajo del doble dígito por primera vez (9,7% de share medio), sino que además termina en tercera posición, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas. A pesar de contar con algunos de los formatos más exitosos del año, como 'Supervivientes 2025' o 'La isla de las tentaciones 8', el canal no ha logrado revertir una tendencia descendente que evidencia una crisis mucho más profunda. El gran lastre de Telecinco ha sido su programación diaria, marcada por fracasos como 'Babylon Show' o el rendimiento discreto de 'TardeAR', que ha forzado el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas. Mientras 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' aguantan con dignidad, las tardes y el access siguen sin encontrar estabilidad. 'Reacción en cadena', 'El diario de Jorge' y el actual 'TardeAR' no han logrado superar el 10% de cuota, y ahora se confía en 'Ágarrate al sillón' para reactivar ese tramo crítico. A esto se suma el débil arranque de Carlos Franganillo, que lucha por levantar unos Informativos Telecinco en mínimos históricos. Si bien el canal ha conseguido liderar el late night gracias a la duración de sus realities (13,4%), su accessprime time se hunde hasta el 9,3%, certificando una temporada negra. Telecinco sigue dependiendo casi en exclusiva de la telerrealidad, sin una estructura sólida que garantice resultados consistentes a lo largo del día.