Telecinco cierra su peor curso televisivo de la historia

La batalla en el access prime time entre Antena 3, La 1 y Telecinco marcó el inicio del curso televisivo 2024/2025, aunque la cadena principal del grupo Mediaset se desmarcó pronto de los dos titanes de la pequeña pantalla (Pablo Motos y David Broncano) con el sonoro fracaso de Carlos Latre y su 'Babylon Show'. La tónica de la cadena ha sido similar durante todas las franjas a pesar del rotundo éxito de 'La isla de las tentaciones' marcada por el fenómeno Montoya y su posterior participación en 'Supervivientes 2025', logrando ser líder en el prime time en las noches del martes, jueves y domingo. Telecinco ha firmado el peor curso televisivo de su historia, en el tercer escalafón del podio por primera vez en 23 años, con una media de una sola cifra (9,7%), detrás de La 1 (10,2%) y Antena 3 (12,7%).

Una temporada televisiva paupérrima

La temporada 2024/2025 ha sido devastadora para Telecinco, que no solo cae por debajo del doble dígito por primera vez (9,7% de share medio), sino que además termina en tercera posición, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas. A pesar de contar con algunos de los formatos más exitosos del año, como 'Supervivientes 2025' o 'La isla de las tentaciones 8', el canal no ha logrado revertir una tendencia descendente que evidencia una crisis mucho más profunda. El gran lastre de Telecinco ha sido su programación diaria, marcada por fracasos como 'Babylon Show' o el rendimiento discreto de 'TardeAR', que ha forzado el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas. Mientras 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' aguantan con dignidad, las tardes y el access siguen sin encontrar estabilidad. 'Reacción en cadena', 'El diario de Jorge' y el actual 'TardeAR' no han logrado superar el 10% de cuota, y ahora se confía en 'Ágarrate al sillón' para reactivar ese tramo crítico. A esto se suma el débil arranque de Carlos Franganillo, que lucha por levantar unos Informativos Telecinco en mínimos históricos. Si bien el canal ha conseguido liderar el late night gracias a la duración de sus realities (13,4%), su accessprime time se hunde hasta el 9,3%, certificando una temporada negra. Telecinco sigue dependiendo casi en exclusiva de la telerrealidad, sin una estructura sólida que garantice resultados consistentes a lo largo del día.

La televisión sigue viva

La temporada televisiva 2024/2025 ha dejado datos sorprendentes que confirman que, pese a los cambios en los hábitos de consumo, la televisión sigue teniendo un papel clave en la vida de los españoles. Entre septiembre y junio, más de 46,8 millones de espectadores únicos (el 99,5% de la población) se conectaron a la televisión tradicional, marcando un nuevo récord histórico. Sin embargo, el promedio diario se reduce notablemente, con 27,5 millones de espectadores. Según el informe de Barlovento Comunicación, los mayores de cuatro años dedicaron una media diaria de 169 minutos a ver televisión, cifra que asciende a 222 minutos al sumar otros formatos como Internet, plataformas y visionado en diferido. Estos 55 minutos extra suponen el máximo histórico en consumo audiovisual fuera del modelo tradicional. A pesar de la fragmentación del consumo, la televisión mantiene su peso como referente informativo y de entretenimiento en el panorama mediático español.