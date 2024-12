Aaron Taylor-Johnson sorprende en 'El Hormiguero' al desvelar qué es lo que más le gusta de España: "Todo aquí está..."

En una noche llena de emoción y cine, 'El Hormiguero' ha recibido al actor británico Aaron Taylor-Johnson, quien ha visitado por primera vez el popular programa de Antena 3 para presentar su nueva película, "Kraven the Hunter". Taylor-Johnson, conocido por su versatilidad en filmes como "Kick-Ass", "Animales Nocturnos" o "Tenet", ha compartido detalles de su preparación para interpretar a uno de los villanos más emblemáticos del Universo Spider-Man de Marvel, en un estreno muy esperado por los fanáticos del género, previsto para el próximo 13 de diciembre.

Pablo Motos ha comenzado la entrevista con entusiasmo: "Hoy tenemos programón de cine. Hoy ha venido a divertirse a nuestro programa Aaron Taylor-Johnson". Ante el aplauso del público, el actor británico ha agradecido el recibimiento y ha comentado: "Llevo dos días aquí y no son suficientes. Me encanta Madrid, es una de mis ciudades favoritas en el mundo". Además, ha destacó su aprecio por la gastronomía española: "He probado las tapas y son mi comida favorita. Aquí todo está muy bueno". La primeros compases de la entrevista han revelado una curiosa conexión entre Taylor-Johnson y el campeón de la UFC Ilia Topuria, quien lleva tatuado el personaje de Kraven. "Estuve con él, es un hombre muy guapo y está en muy buena forma. Es una persona increíble", ha comentado el actor sobre su encuentro con el deportista.

Por otra parte, en su nueva película, Aaron Taylor-Johnson se adentra en la piel de Kraven, un personaje muy diferente a los habituales héroes de Marvel. "Kraven es un cazador experto, pero esta película muestra cómo se convierte en el villano que todos conocemos. Es una historia dura, llena de acción y, además, está Russell Crowe, que interpreta a un gánster de la mafia rusa", ha explicado. Asimismo, el actor ha destacado su admiración por Crowe, con quien comparte escenas clave: "La primera vez que lo conocí me intimidó bastante. Interpretar a su hijo en esta película es un sueño hecho realidad". Sobre el desarrollo del personaje, Taylor-Johnson ha señalado: "Los métodos de Kraven te hacen simpatizar con él al principio, pero luego todo se descontrola y termina siendo un villano".

La acción es uno de los elementos centrales de "Kraven the Hunter". Taylor-Johnson ha revelado que las escenas fueron rodadas en escenarios reales y con la participación de cazadores y especialistas en supervivencia para dar autenticidad al personaje. "Rodar esta película fue muy exigente. Hubo momentos en los que sentí que estaba en peligro real. Trabajamos durante seis meses con el equipo de especialistas para preparar cada escena", ha relatado. A pesar de la intensidad de algunas secuencias, el actor ha confesado que disfrutó el desafío físico: "El truco para interpretar a un personaje tan salvaje es encontrar tu bestia interior". Aunque ha admitido que algunas escenas fueron particularmente difíciles, ha asegurado que nadie resultó lesionado durante el rodaje: "Tuvimos suerte, pero a veces hay que disimular el dolor. Lo que más duele es cuando un camión te da en la cara… es decir, cuando te atropellan", ha bromeado.

En otro orden de cosas, para encarnar a Kraven, Taylor-Johnson ha desvelado se sometió a una rigurosa rutina de entrenamiento físico. Sin embargo, no ha perdido la oportunidad de bromear sobre su dieta: "Mi rutina era comer tapas y tapas…". Luego ha añadido: "En realidad, tenía una dieta muy estricta y sana. Lo más importante eran las horas de entrenamiento. Quería estar en buena forma para no preocuparme de eso durante el rodaje". Además, el actor ha compartido detalles de su vida personal, revelando que vive en una granja con su familia. "Tenemos cerdos, ciervos, vacas, caballos… es una vida muy sostenible. Incluso he construido una casa en un árbol para mis hijas", ha comentado con orgullo a Pablo Motos.

Taylor-Johnson, padre de cuatro niñas, ha destacado la importancia de su familia para mantener los pies en la tierra en una carrera tan intensa como la suya. "La ventaja de tener familia es que te permiten desconectar. Es un sueño poder interpretar personajes tan diversos, pero mi familia me ayuda a no perderme en ellos", ha afirmado. En un momento más relajado, Pablo Motos le ha preguntó si preferiría viajar al pasado o al futuro. "Me gustaría volver a los años 70 por la moda y la música, aunque siempre miro hacia adelante", ha respondido. Además, ha recordó que durante su adolescencia era fan de Usher y Linkin Park, y que formó parte de un grupo de baile hip hop.

Con "Kraven the Hunter", Aaron Taylor-Johnson continúa consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación. Su capacidad para sumergirse en personajes complejos y su compromiso con cada proyecto lo han llevado a ser una figura destacada en el cine de acción y drama en la actualidad. Antes de despedirse del plató de Antena 3, el actor se ha mostrado agradecido por la experiencia de participar en 'El Hormiguero'. "Ha sido un placer estar aquí. Me encanta cómo suena mi doblaje en español, y ha sido una noche increíble", ha afirmado tras visualizar el tráiler de la película.