Miguel Lago "se ofrece" para las Campanadas de Antena 3

El cómico Miguel Lago, conocido por su ingenio y sentido del humor gallego, ha vuelto a dar que hablar tras su reciente aparición en 'Pasapalabra'. Lago, uno de los cuatro invitados de esta semana al concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3, ha aprovechado la ocasión para bromear sobre su futuro profesional en la cadena, sugiriendo que podría ser el próximo en conducir las Campanadas de fin de año.

Durante el último programa este comienzo de semana, Miguel Lago ha ayudado a la concursante Rosa a acumular segundos de cara al temido Rosco final. Sin embargo, su intervención más destacada no ha sido en la prueba, sino cuando el presentador Roberto Leal ha introducido la sección Una de cuatro, mencionando entre los nombres a Ana Obregón. Fue entonces cuando el humorista vigués ha lanzado una broma que ha desatado las risas en el plató: "Compañera mía Ana Obregón en 'Y ahora Sonsoles', eh. Cuidado, que tengo a Ana Obregón al lado, estoy aspirando a las Campanadas". Leal, siempre dispuesto a seguir el juego, ha respondido con complicidad al cómico: "Tú aspiras a todo".

Aunque Miguel Lago se ha referido a las Campanadas de Antena 3 en tono humorístico, lo cierto es que la cadena ya tiene a sus figuras habituales para la cita de Nochevieja: Alberto Chicote y Cristina Pedroche. La pareja ha conseguido consolidarse como líderes de audiencia en los últimos años, en gran parte gracias al misterio en torno al vestido de Pedroche, que ya forma parte de las tradiciones navideñas en España. No obstante, la página web de Antena 3 se ha sumado al juego de Lago, alimentando la posibilidad de un futuro cambio: "De momento, las uvas siguen siendo cosa de Cristina Pedroche y Alberto Chicote, pero… quién sabe si en el futuro cogerá el relevo la pareja formada por Miguel Lago y Ana Obregón".

Curiosamente, mientras ha bromeado sobre su posible futuro en Atresmedia, Miguel Lago ya ha sido confirmado como presentador de las Campanadas en Telemadrid. La cadena autonómica madrileña anunció la semana pasada que el cómico será el encargado de despedir 2024 y dar la bienvenida a 2025, acompañado por la periodista Mónica Martínez. Esto lo coloca en "competencia directa" con Chicote y Pedroche durante la última noche del año.

¿Quién es Miguel Lago?

Miguel Lago es uno de los rostros más versátiles del panorama televisivo. Además de su faceta como humorista, es colaborador en 'Y ahora Sonsoles' y ha participado en la última edición de 'Tu cara me suena'. Recientemente, también ha debutado como escritor ("Persiguiendo a Becquer" y "Gamberro y caballero") , lo que demuestra su capacidad para adaptarse a distintos formatos y retos profesionales. Aunque por ahora las Campanadas de Antena 3 seguirán siendo territorio de Pedroche y Chicote, Miguel Lago deja claro que no descarta nuevos desafíos: "Estoy aspirando a todo". ¿Será cuestión de tiempo antes de que se convierta en uno de los protagonistas de la Nochevieja nacional? Por ahora, el humor y la ambición no le faltan, y este 2024 se estrenará en Telemadrid.