Crítica de "Misión Hostil": Russell Crowe, una victoria por sus drones ★★ 1/2

Director: William Eubank. Guion: W. Eubank y David Frigerio. Intérpretes: Russell Crowe, Liam Hemsworth, Luke Hemsworth, Ricky Wittle, Milo Ventimiglia. EE.UU., 2024. Duración: 110 minutos. Acción.

Cuánto se parece Russell Crowe a Marlon Brando, salvando las distancias y yendo más allá de que ambos actorazos, llegados el momento que creyeron pertinente, mandaron bien lejos las dietas alimenticias y los draconianos ejercicios de gimnasio para ponerse las botas, y, encima, casi presumir de los kilos que les sobraban. Me refiero al hecho de que los dos, aunque participaran en películas cuando menos de discutible calidad, eran y son capaces de realizar un trabajo digno y, a base de carisma, monopolizar la cámara. Un ejemplo de ello es la nueva cinta que co protagoniza Crowe, esta «Misión hostil» tan llena de testosterona y pelín machista (es más, aparecen creo que solo dos mujeres y casi de refilón, imperdonable en estos tiempos), habría hecho las delicias de, por ejemplo, John Wayne. Porque el endeblito filme dirigido por William Eubank como si hubiese sido rodado hace más de 20 años recuerda, y perdonen, las comparaciones resultan siempre odiosas, y sobre todo en este caso, una «Misión de audaces» pero en suelo filipino. Veamos: tras reorganizar las cápsulas del café por enésima vez en el día mientras el resto del grupo está absorto en un partido de baloncesto por televisión como si con ellos no fuera la historia,, el capitán Eddie Grimm «Reaper» (Crowe), un piloto de drones de la Fuerza Aérea que apoya una misión especial en el sur de aquel país «monitoriza» la misión de salvamento de un agente de la CIA secuestrado. El equipo de tierra en concreto, que incluye al sargento Kinney y sus compañeros, es atacado de de manera brutal y capturado por un grupo de insurgentes. Reaper tiene 48 horas para salvar la vida de estos chicos. Que, por cierto, están cañón, y lo que intenta hasta haciendo la compra en el supermercado. A ritmo, ora de videojuego, ora de frenética acción, y a veces con algún que otro momento angustioso, el filme no aspira sino a entretener al personal que no sea demasiado exigente pero que disfrute con tanto tiro, tanto músculo y un Crowe a punto de convertirse, otra vez, en orondo papá.

Lo mejor: que los hermanos Hemsworth pueden alegrarle la vista y el día a cualquiera

Lo peor: su puntito de machismo bobalicón lo hace parecer un filme de hace más de 20 años