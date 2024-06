Manuel Carrasco sorprende en 'El Hormiguero' con su novedosa propuesta para su concierto en el Bernabéu

En el ecuador de la semana 'El Hormiguero' ha tenido a un gran invitado: Manuel Carrasco, quien compartió detalles sobre el final de su gira "La Última Flecha". El cantante andaluz está listo para hacer historia al convertirse en el primer artista español en llenar el estadio Santiago Bernabéu tras su reciente reforma. Las 70.000 entradas para el concierto, que se llevará a cabo el 29 de junio, se agotaron en solo ocho meses, lo que demuestra el enorme atractivo de Carrasco y su música.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Carrasco expresó su tranquilidad y confianza ante el próximo concierto, aunque admitió que es natural sentir nervios cuando se acerca el gran día. "Me siento todavía bastante tranquilo. Cuando uno lo tiene todo controlado en el show, hay una especie de tranquilidad. Pero cuando llega el día, todo se viene abajo", comentó el artista, conocido por su participación en 'Operación Triunfo' en 2003.

Por otra parte, Carrasco reflexionó sobre su trayectoria y cómo todos los momentos de su vida lo han preparado para este gran evento. "Desde que estaba en el vientre de mi madre, desde que me subía en la mesa del colegio a cantar. Todo eso se va preparando hasta que llegan días como este en el Bernabéu, y al final todo sale", añadió.

El cantante onubense adelantó que su actuación en el Bernabéu "será única", con sorpresas que no suelen verse en sus directos habituales. "Vamos a hacer un montón de cosas diferentes. Los que hayan ido a los anteriores van a descubrir un montón de cosas nuevas. En mis conciertos pasan un montón de cosas inverosímiles", explicó Carrasco. Entre las novedades, destacó la inclusión de una 'kiss cam' para que el público pueda capturar momentos especiales durante el concierto. Asimismo, una de las ideas más innovadoras para este concierto es permitir que los asistentes puedan realizar propuestas de matrimonio en el icónico estadio. Carrasco y su equipo han creado una página web donde los interesados pueden inscribirse para hacer su propuesta en el concierto. "El Bernabéu es un lugar icónico, toda la gente que quiera hacer la pedida como dios manda que nos lo ponga en conocimiento y a ver la que vamos a formar ahí", adelantó Carrasco. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Durante el programa, Pablo Motos actualizó el número de inscripciones en tiempo real, que rápidamente subió de 37 a 575 peticiones, provocando la sorpresa y el entusiasmo de Carrasco y el equipo de 'El Hormiguero'.

La entrevista también tuvo un toque personal cuando Motos preguntó a Carrasco sobre su propia historia de amor con su esposa, Almudena Navalón. El cantante aclaró un rumor popular y contó la verdadera historia de cómo se conocieron en un bar gracias a una amiga en común. "Me dejó su teléfono, me puso una notita en el bolsillo y a partir de ahí pues eso", relató Carrasco. El excoach de 'La Voz' también compartió detalles sobre su romántica propuesta de matrimonio, que casi no salió como planeado. "Había comprado velas, champán, el anillo... todo. Lo hice en mi casa, me aventuré. Ese día ella había salido y dije 'voy a decorar todo y cuando venga...'. Pero tardó más de dos horas y yo quité las velas y me acosté. Finalmente, cuando dijo que llegaba en diez minutos, volví a preparar todo y fue muy bonito", recordó con una sonrisa.

Para cerrar la noche y la entrevista, Pablo Motos le ofreció a Carrasco la oportunidad de interpretar su nuevo single en directo, lo cual el cantante aceptó, regalando al público una interpretación exclusiva con su guitarra.