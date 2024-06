Revilla radiografía en 'El Hormiguero' el panorama político actual: "Es una jaula de grillos"

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria y líder del Partido Regionalista Cántabro, ha vuelto a ser protagonista en 'El Hormiguero'. Con esta, su trigésima aparición en el programa de Antena 3, Revilla ha compartido sus opiniones sobre la actualidad política y social de España, además de algunas anécdotas personales. Con 81 años, el economista y profesor no muestra señales de querer retirarse del escenario público.

Durante la entrevista, Revilla analizó los resultados de las recientes elecciones europeas y otros temas de actualidad. Subrayó el descontento generalizado entre los ciudadanos. "España está preocupada por lo cotidiano", afirmó, destacando que la gente está más interesada en asegurar el bienestar diario que en la política partidista. Asimismo, Revilla criticó el ambiente político actual, describiéndolo como una "jaula de grillos" donde los políticos "se insultan y se olvidan de los problemas reales" del país. Según él, España enfrenta un problema significativo con dos facciones de ultraderecha. "El descontento de la juventud es enorme", señaló, destacando que muchos jóvenes, a pesar de tener educación superior, luchan por encontrar empleos bien remunerados.

Uno de los puntos más críticos en la entrevista de Revilla fue sobre la distribución de la riqueza. Señaló que aunque la economía crece, la distribución de esta riqueza no es equitativa. "Un 10% de la población tiene el 58% de la riqueza", indicó, cuestionando cómo los jóvenes pueden independizarse en tales condiciones. Esta disparidad, según él, es "una de las razones por las cuales la gente vota contra los partidos establecidos".

Revilla también tuvo duras palabras para algunos de los actuales representantes políticos. Según él, muchos de ellos carecen de experiencia y cualificación. "Antes, los políticos eran catedráticos, tenían una trayectoria; ahora hay gente que no tiene currículum. En el Parlamento hay hooligans", afirmó, subrayando la necesidad de que los políticos tengan una base sólida antes de asumir cargos públicos. Por otra parte, el expresidente de Cantabria hizo hincapié en el descontento de la sociedad con el espectáculo político. Según Revilla, la gente está "indignada" con la falta de respeto y los insultos que caracterizan el debate político actual. "La gente se da cuenta de que cada uno va a lo suyo", lamentó, enfatizando la desconexión entre los políticos y los problemas cotidianos de los ciudadanos.

Revilla no evitó abordar el tema del referéndum de independencia de Cataluña de 2017 y sus consecuencias. Se mostró crítico con el proceso y cuestionó la viabilidad de la independencia en el contexto europeo actual. "Europa ya no quiere saber nada más de independencia", afirmó, sugiriendo que nuevas elecciones en Cataluña podrían ser inevitables.

En otro orden de cosa, Revilla destacó que, a pesar de los problemas políticos, España sigue siendo un gran país gracias a su sociedad trabajadora. "Tenemos jueces, tenemos Policía, tenemos una buena Sanidad y hay seguridad", comentó, señalando que "estos factores son cruciales para el crecimiento del país".

Al final de la entrevista, que ocupó todo el tiempo del programa de Pablo Motos, El expresidente de Cantabria ha comentado que, en su opinión, el PP tiene grandes posibilidades de ganar una futuras elecciones generales, pero expresó su preocupación por el crecimiento de partidos como Vox y la entrada de figuras como Alviseen la política: "Respeto profundamente a los votantes, pero hay logros que hemos alcanzado en España que ahora están en peligro". Además, destacó la importancia de los inmigrantes en el mercado laboral: "Los empresarios me han dicho que sin estas personas, muchas empresas tendrían que cerrar", concluyendo con una afirmación contundente: "España no podría avanzar sin los inmigrantes".

Mil y una anécdota política

Miguel Ángel Revilla también aprovechó su visita a 'El Hormiguero' para compartir algunas de sus anécdotas más memorables. En esta ocasión, Pablo Motos recordó algunas experiencias del exmandatario con los taxis. Durante su tiempo como presidente de Cantabria, Revilla solía visitar el palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del gobierno. A diferencia de muchos otros políticos, él nunca utilizó guardaespaldas ni vehículos oficiales.

Esto resultó en numerosas escenas de Miguel Ángel Revilla llegando en taxi a La Moncloa, clips que 'El Hormiguero' emitió en una sucesión que duró varios minutos. En su primer viaje en taxi, se reunió con José María Aznar, quien había asumido recientemente la presidencia tras derrotar al PSOE. Revilla relató cómo su uso del transporte público se convirtió en el principal titular de ese encuentro. En particular, mencionó que Aznar no le dirigió la palabra durante los 30 minutos que duró la reunión. En otra ocasión, Revilla tuvo que insistir para que el taxista lo dejara cerca de la entrada de La Moncloa, que se encuentra a dos kilómetros del límite permitido para la circulación. También contó la historia de un taxista que estaba molesto con José Luis Rodríguez Zapatero, pero que se mostró muy amable una vez llegaron a su destino y saludaron al presidente.

Otra de las anécdotas destacadas fue la de Boligrafín, un agente de la Guardia Civil conocido por poner multas constantemente y que fue expuesto por varios compañeros de la Benemérita. Ocho años después de que Revilla hablara de sus acciones en una conferencia, el agente obtuvo su "venganza" al multar a Revilla por no llevar las luces de cruce encendidas en un túnel, después de seguirlo durante un largo rato.