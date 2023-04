Adara estalla al ser obligada, por sus compañeros, a comer menos en 'Supervivientes 2023'

La comida es algo que puede causar conflictos y si a eso se le suma estar en una isla desierta pasando hambre puede provocar una guerra. Esto es lo que ha pasado en el reality de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’. Tras la victoria en la prueba de recompensa de Adara Molinero, Jonan Wiergo, Diego Pérez, Yaiza Martín y Bosco Martínez Bordiú, los ganadores tuvieron que subir al Atalaya donde el Pirata Morgán les tenía preparado un regalo envenenado.

Los concursantes tenían que llegar a un consenso y repartir entre ellos distintos trozos de tortilla y pan, partidos de menor a mayor tamaño. Las votaciones pusieron a Molinero como la peor concursante por lo que se llevaba el trozo más minúsculo. La infleuncer no estaba de acuerdo con el veredicto por lo que decidió no querer comida causando un conflicto entre ella y Martín además de que sus compañeros tampoco optaran a comer la recompensa.

Tras esta situación, Morgan decidió darles una segunda oportunidad con una pequeña diferencia: esta vez debían subir aquellos que quisieran comer por lo que debían acatar las votaciones. La canaria se negó a subir alegando que todo se tenía que haber resuelto en la primera visita y que Adara tenía que haberse comido el trozo más pequeño. Al final volvieron a subir todos excepto Martín.

Una vez arriba el debate volvía a comenzar. Bosco y Diego confirmaban las votaciones que habían llevado a cabo la anterior vez. Jonan, por el contrario, se mostraba más justo repartiendo el trozo más pequeño a Bosco, el segundo más pequeño a la madrileña y los dos grandes entre Diego y él además de justificarlo confesando que Bosco hace menos en la isla que su compañera. Adara, al ver que no se iban a poner de acuerdo, rompió a llorar a la vez que se autoasignaba el trozo más pequeño.

‘’Con todo el dolor de mi corazón, aunque sea injusto me quedo con la pequeña. Y ya está. Que os aproveche. Sé lo que he hecho en el concurso y sé mi empatía a la hora de adaptarme a todos’’, decía la concursante llorando mientras Jonan la abrazaba. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ al ver las lágrimas de su compañera y escuchar lo que dijo se negó a comer. Bosco cambió de opinión afirmando que tampoco quería comer, a lo que el amigo de Dulceida le paró los pies. ‘’Cabrón si saber como eres con la comida, ¿por qué no cambiaste el trozo de tortilla, ayer, el pequeño por el grande?’’, le espetaba al sobrino de Pocholo mientras este buscaba excusarse.

Tras esto, los dos influencers bajaban la Atalaya separados de sus dos compañeros analizando lo ocurrido. ''Me siento pisada. Que disfruten la tortilla y todo. Que se lo coman todo porque cuando salga me voy a comprar cinco tortillas'', decía cabreada y llorando la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7'.