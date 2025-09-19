Adara Molinero, destrozada tras vivir la expulsión más cruel en 'Supervivientes All Stars'

La mala suerte persigue a Adara Molinero en esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Tras amagar el pasado martes con abandonar y repetir la misma fórmula que en la primera edición del reality estelar de Telecinco, el programa desveló imágenes inéditas de su monumental bronca con Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres. La situación de Adara en vez de mejorar, ha empeorado más aún por la terrible situación que le tocó vivir anoche junto a su madre Elena. Jorge Javier Vázquez anunciaba la salvación de Iván González y la segunda expulsión sería cosa de madre o hija. Las dos acabaron llorando debido a la crudeza del momento y el golpe para Adara fue mayor, ya que a pesar de lograr el beneplácito de la audiencia y salvarse, pierde a su apoyo más incondicional dentro de Cayo Cochinos, dejándola más aislada dentro de un concurso que vivirá una semana histórica tras la nominación de cuatro mujeres para la tercera expulsión de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars': la propia Adara Molinero, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila, quien pudo hablar con su padre, el torero Ortega Cano, para honrar el cumpleaños de su madre, la gran Rocío Jurado.

Una experiencia llena de espinas

Anoche, la tercera gala de 'Supervivientes All Stars' se convirtió en una montaña rusa de emociones con un momento que quedará en la memoria del reality: el duelo de expulsión entre Adara y su madre, Elena. Madre e hija se enfrentaron a la difícil realidad de competir la una contra la otra, sin haber compartido ni un solo día en la misma playa. Los sentimientos afloraron cuando ambas, visiblemente afectadas, se confesaron lo doloroso que era vivir ese instante. Adara admitió que jamás hubiera querido estar en esa situación frente a su madre, mientras que Elena aprovechó la ocasión para hacer un alegato en favor de su hija, pidiendo al público que apoyara su camino en la aventura. Finalmente, los ajustadísimos porcentajes terminaron salvando a Adara con un 51,6% de los votos, lo que desató su llanto desconsolado al despedirse de Elena. En contraste, la madre afrontó la eliminación con serenidad, dejando a su hija un mensaje cargado de fuerza y orgullo, animándola a continuar luchando en el concurso.

El componente familiar siguió marcando la noche cuando Gloria Camila recibió una sorpresa desde España. Su padre, José Ortega Cano, se emocionó al dedicarle unas palabras en pleno aniversario de Rocío Jurado. La conexión fue tan intensa que, al no poder continuar por la emoción, tomó el relevo el novio de la concursante para transmitirle el apoyo incondicional que tiene desde casa. Gloria, visiblemente conmovida, agradeció el gesto en un momento que tocó la fibra sensible de los presentes. Más allá de las lágrimas, la competición siguió su curso: Miri volvió a confirmar su fortaleza al imponerse en la prueba de líder y conservar su collar, mientras que Iván González celebró su primera victoria en este terreno al imponerse en su playa.

Las nominaciones quedaron repartidas con cuatro mujeres señaladas: Adara y Fani en Playa Armonía, mientras que Jessica Bueno y Gloria Camila cargaron con la responsabilidad de ser las candidatas a la expulsión en Playa Caos.