Adela González muestra su apoyo a 'La familia de la tele'

Cada vez quedan menos días para poder disfrutar en TVE del nuevo 'Sálvame'. En esta ocasión, el programa se va a llamar 'La familia de la tele' y su estreno parece estar previsto para el próximo 22 de abril de 2025. El objetivo de la producción de 'La Osa' es "reimaginar el entretenimiento televisivo con contenidos dirigidos a toda la familia, sin perder el sello característico del equipo que revolucionó la televisión con 'Sálvame' en Telecinco"

Por ello, el nuevo contenido que se va a emitir en el ente público contará con la mayoría de los integrantes del programa 'Ni que fuéramos Shhh'. Además, ya se ha confirmado que la gran apuesta de la cadena para La 1 contará con los siguientes presentadores: María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua. Y tendrá como colaboradora estrella a Belén Esteban.

Igualmente, una de las ausencias iniciales destacadas de 'La familia de la tele' son Kiko Hernández y Gonzalo Vázquez. El motivo de que no vayan a estar en el estreno en TVE, al menos del primero de ellos, se debe a que 'La Osa' le "ha asignado temporalmente a otro de sus proyectos: 'Tentáculos', el nuevo magacín de TEN presentado por Carlota Corredera, que sustituye a 'Ni que fuéramos Shhh...'".

'Mañaneros' muestra su apoyo a 'La familia de la tele'

Durante los últimos días, ha habido mucha controversia al hacerse oficial este nuevo proyecto. Una de sus integrantes, Chelo García-Cortés, ha tenido que salir al paso y defender a sus producto y sus compañeros en una entrevista para 'El Faro' de la Cadena SER: "Si nos han contratado, es porque creen en nosotros. Dennos la oportunidad. Y si no gusta, el mando a distancia es lo más democrático".

De la misma manera, el programa de TVE, 'Mañaneros', ha querido apoyar a sus nuevos integrantes de la cadena. De hecho, su presentadora, Adela González, animó a sus colaboradores a recorrer el camino de baldosas amarillas que se vio en la promoción que lanzó RTVE sobre 'La familia de la tele'. Igualmente, Lydia Lozano explicó: "Se hizo durante muchas horas. Nos dejaban decir lo que queríamos. Tuvimos que grabar varias escenas porque estaba todo el mundo por ahí con los perros y gente detrás de los árboles".

"Es un ejemplo. Después de haber sido durante 14 años una gran familia en otra cadena, estar en ese pisito luchando, bregando, sacando de la nada chispas, es una forma de reconocer un trabajo muy bien hecho", señaló Adela González. Además, también quiso tener una mención especial para María Patiño: "Sé que es una tía muy curranta, mucho. Lo va a hacer fenomenal. No hay más Marías Patiños, no hay. Entonces hacer de María Patiño solo lo puedes hacer tú. Y lo vas a hacer de fábula, así que muchísima suerte y muchísimo ánimo. No solo para ella, sino para todos".