Ni 'Sálvame' ni 'Mañaneros': Este es el programa en el que Lydia Lozano mejor se lo ha pasado profesionalmente

El final de 'Ni que fuéramos Shhh' ya es una realidad. Este pasado miércoles se ha confirmado que el programa de Canal Quickie emitirá su última entrega el próximo jueves 27 de marzo, cerrando así una etapa que, para muchos de sus colaboradores, ha sido especial. Belén Esteban, ha sido la encargada de leer una carta anunciando la despedida y ha adelantado que el cierre será "apoteósico" y que los programas restantes servirán para celebrar y compartir aspectos inéditos del formato.

En la emisión del miércoles, varios integrantes del equipo han expresado su agradecimiento por haber formado parte de esta aventura televisiva de TEN. Algunos lo han hecho desde el plató, como Kiko Hernández o la propia Belén Esteban, mientras que otros participaron a través de llamadas o videollamadas, entre ellos María Patiño, Chelo García-Cortés y Lydia Lozano.

Lydia Lozano Ni que fuéramos

Lydia Lozano y su mejor experiencia en televisión

Desde lo que parecía ser el interior de un coche, la periodista madrileña Lydia Lozano ha intervenido en el programa para compartir sus sentimientos sobre la despedida y hacer una revelación sobre su carrera. "Igual que Terelu (Campos) decía que el programa más divertido y en el que mejor se lo ha pasado ha sido 'La isla de las tentaciones', después del varapalo que nos dimos con lo de 'Sálvame', en este piso yo me lo he pasado como nunca en mi vida en un plató. He disfrutado tanto, me he reído tanto, no me ha costado ir. Ha sido maravilloso y echaré de menos a los Quickers", ha confesado Lozano, mostrando su cariño por el espacio que está a punto de finalizar. Además, ha resaltado lo bien que se lo pasaba incluso en los momentos publicitarios, donde interactuaba en directo con los espectadores. Sin embargo, su intervención ha sido interrumpida por Belén Esteban, quien ha tenido que dar paso a otros contenidos, recordándole que aún quedaban días para despedirse de manera más extensa.

Carlota Corredera, presentadora de 'Tentáculos' TEN y Canal Quickie

Con el final de 'Ni que fuéramos Shhh', la cadena TEN ya ha anunciado el programa que lo sustituirá en la parrilla televisiva. Se trata de 'Tentáculos', una nueva apuesta de La Osa, la productora detrás del programa saliente. Este nuevo formato contará con una presentadora de renombre en la televisión española: Carlota Corredera. La gallega, quien había estado alejada de la televisión diaria, ha anunciado la noticia en el propio plató de Canal Quickie. "Voy a volver a presentar, que también es muy importante y significa muchas cosas. Va a ser aquí, en TEN, en vuestra casa, para que los espectadores no se queden sin su dosis de esta productora", ha expresado Corredera con entusiasmo. Si bien no ha podido revelar demasiados detalles sobre el nuevo espacio, sí ha adelantado que el estreno será el 26 de marzo, un día antes de la despedida de 'Ni que fuéramos Shhh'. Así, los seguidores del formato podrán seguir disfrutando de contenidos de la misma productora, ahora con un enfoque renovado.