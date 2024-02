Miguel Ángel Muñoz se reencuentra con La Tata

La Tata llegó a ser un personaje más de la industria cinematográfica de nuestro país al hacerse tan viral al protagonizar algunos vídeos muy divertidos con su sobrino, Miguel Ángel Muñoz. Tan querida llegó a ser que incluso apareció en el in memoriam de los Premios Goya de este 2024, algo que el actor no dudo en agradecer en sus redes sociales.

La conexión entre tía y sobrino era tan fuerte que llegaron a grabar durante el confinamiento "100 días con la Tata", proyecto que llegó a los cines y que se estrenó en la plataforma Netflix. El 22 de julio del pasado año, Miguel Ángel Muñoz anunció muy triste el fallecimiento de la que había sido una segunda madre para él. Durante todo este tiempo había guardado un luto que no ocultó en su perfil de “Instagram”, pero también es cierto que no había podido visitarla en condiciones. Es por ello que este 20 de febrero, habiendo pasado 7 meses desde que “empezaste a descansar en el cielo”, el actor ha reunido las fuerzas y el valor para reencontrarse con su tata en una visita que llevaba mucho tiempo posponiendo. “Sé que no te lo tomas a mal y que entiendes lo difícil que sigue siendo para mí tu ausencia. He recordado cuando rodamos allá en el año 2017 aquella escena de “100 días con la Tata”, donde fuimos juntos a visitar la tumba de tu madre. Ese día fue muy especial para ti y para mi”, comenzaba emocionándose el actor.

“Estabas feliz, hablando del cementerio, “como el jardín más bonito que existe” y pudimos vivir juntos un momento muy valioso. Hablaste con tu madre, nos emocionamos, le dejamos flores y también nos reímos juntos. Yo no te había dicho que quería ir allí contigo para prepararme de alguna manera cuando llegara el momento que estoy viviendo ahora. Aquel día me di cuenta de que no estaba preparado para poder visitar tu lápida en un futuro, pero me sirvió mucho. Te lo agradezco de nuevo”. le agradece a la mujer de la que tanto aprendió.

Termina su mensaje con una férrea promesa que ya se hicieron una vez en persona “Hoy he conseguido ir a verte y llevarte tus primeras flores recordando aquel día y estoy feliz porque estás donde tú querías. En Madrid, cerca de mi, para que pueda ir a visitarte cuando quiera. Te quiero y como dice la inscripción de tu lápida del Cementerio Sur de Madrid: “Estaremos siempre juntos”.