Ágatha Ruiz de la Prada cuenta en "De Viernes" la amenaza recibida tras su polémica con los gitanos: "Querían quemarme la tienda"

Ágatha Ruiz de la Prada será una de las invitadas esta semana en "De Viernes", el magacín nocturno de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. La empresaria y diseñadora de moda ha estado en el foco de la polémica esta semana por unas inoportunas declaraciones, tanto de ella como su marido, que han despertado la antipatía del mundo gitano y de la cantante Lolita, quien arremetió fuertemente contra el marido de Agatha y la propia diseñadora. En un visionado exclusivo que "En boca de todos" ha tenido sobre la intervención de la diseñadora en el programa de esta noche, se ha desvelado una fuerte amenaza sufrida hacia uno de los bienes más preciados de Ágatha Ruiz de la Prada, su tienda.

Tienda en llamas

Nacho Abad, maestro de ceremonias del magacín de actualidad matutino de Cuatro, ha mostrado un cebo bastante jugoso de la entrevista que esta noche realizará Ágatha Ruiz de la Prada sobre su reciente polémica, con Lolita a quien consideraba amiga. En un video de poco más de un minuto, la diseñadora y empresario también ha comentado que se sintió amenazada y temió por su tienda, a la que han querido prenderle fuego.

En el video, observamos la siguiente declaración de la diseñadora de moda. "Fue una frase que reconozco que no se debe decir. Lo que más me ha jodido en todo este asunto es que yo toda la vida he querido mucho a Lolita. Le puse un mensaje que decía que estaba con un disgusto tremendo y que se trataba de una frase hecha", expone Ágatha Ruiz de la Prada que a continuación detalló la amenazada sufrida por el mundo gitano. "Llegué al estudio y vino la directora de la tienda corriendo, que me decía que había llamado un señor, refiriéndose a él como el jefe de los gitanos y que vendrán 40 gitanos a quemarme la tienda", espetaba en el final del video una de las protagonistas de esta noche en "De Viernes".