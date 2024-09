Alessandro Lequio y Alejandra Rubio pierden los papeles en 'Vamos a ver'

Telecincoestá que arde. El programa 'Vamos a ver' ha vivido un momento de máxima tensión cuando dos de sus colaboradores, Alessandro Lequio y Alejandra Rubio, han protagonizado un fuerte enfrentamiento en directo. La disputa ha surgido cuando se ha abordado el comportamientodel novio de Alejandra, Carlo Costanzia, con la prensa, lo que ha llevado a un desencuentro que ha obligado Joaquín Prat a intervenir para detener las hostilidades.

El conflicto comenzó cuando Alejandra Rubio mostró su malestar por los comentarios de Lequio sobre su pareja. Lequio se había referido a Carlo como "actor mudito", un comentario que no sentó nada bien a la hija de Terelu Campos. "Como no me habéis puesto lo que ha dicho el señor Alessandro...", lanzó Alejandra, visiblemente molesta. A esto, Joaquín Prat añadió con tono irónico: "Alessandro lo que pasa es que cuando no estás se viene arriba y cuando estás se hace caquita".

La nieta de María Teresa Campos, claramente alterada, no dudó en responder con dureza. "A mí no me mola nada la gente falsa. Lo de faltar el respeto al padre de mi hijo cuando yo no estoy porque no tienes lo que hay que tener para decírmelo delante, sinceramente no lo entiendo", reprochó. Además, acusó a Lequio de no mostrar respeto hacia su pareja y su suegra, Mar Flores. "Si no quieres paz, no habrá paz y ya está", sentenció Alejandra. Lequio, por su parte, intentó defenderse afirmando que nunca había visto una interpretación de Carlo y que el comentario se refería a un papel que el actor había interpretado en el que no hablaba. Sin embargo, esto solo sirvió para avivar más el conflicto. "No pongas caras de circunstancia", le espetó Lequio, a lo que Alejandra respondió: "Yo vengo a decirte las verdades a la cara, no como tú".

Alejandra Rubio y Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' Mediaset

El intercambio de acusaciones continuó cuando Lequio insinuó que Alejandra intentaba ocultar el trabajo de su pareja. "Yo no tengo que ocultar nada, vengo a hacer mi trabajo", respondió ella, visiblemente enfadada. Ante la insistencia de Lequio, Alejandra le reprochó su actitud: "¿Tú me vas a obligar a mí a decir lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir? Esto ya es lo último". La tensión alcanzó su punto álgido cuando Lequio comenzó a desvelar comentarios que Alejandra había hecho fuera de cámaras. Joaquín Prat tuvo que intervenir para recordarle que el "off the record" no debía sacarse a la luz, ya que no era "juego limpio". A pesar de los intentos de Prat por calmar la situación, la discusión siguió escalando hasta que finalmente el presentador decidió cortar el tema de raíz y cambiar de asunto, poniendo fin al tenso enfrentamiento.