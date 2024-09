La verdad (con matices) del “plantón” de Carlo Costanzia a Mar Flores

Mar Flores estaba hecha un manojo de nervios este viernes al tener la gran responsabilidad de cerrar la jornada de la Semana de la Moda de Madrid. Ha estado durante meses preparado una colección cápsula con la firma Malne, en colaboración con Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, y el viernes se lo jugaba todo sobre la pasarela de la MBFW Madrid. En el ‘front row’ se esperaba que estuviese su hijo, Carlo Costanzia, como así había confirmado a la organización y como así rezaba en un cartel que le reservaba un asiento en primera fila. Fueron muchos los rostros conocidos que acudieron a arroparla en su salto como diseñadora, pero no estaba por ninguna parte su hijo. Según cuentan fuentes presenciales cuentan a LA RAZÓN, la modelo no sabía dónde estaba su hijo y se molestó al conocer lo que se definió comoun “plantón”.

Detalle del look de Mar Flores. Gtres

La protagonista mantuvo el tipo, atendió con amabilidad a los medios y excusó a su vástago cuando le preguntaban el motivo de su ausencia. Ella sonreía a la vez que se escudaba en el tráfico que había en la capital que habría imposibilitado a Carlo llegar a tiempo. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de que su decisión de no presentarse en el último instante se debía a que no se le había ofrecido el suficiente caché. Esta versión sobre un conflicto sobre asuntos económicos ha sido desmentida por Víctor, el representante de Mar Flores, que niega que fuese a cobrar en ningún momento: “No es cierto nada de eso, sino no se hubiese puesto su cartel. No tiene sentido”. El mánager, que finalmente ocupó el asiento reservado para Carlo, además mantiene que la modelo no llegó a enfadarse en ningún momento.

Este lunes ha sido Alejandra Rubio, madre de su futuro hijo, quien ha dado una nueva versión: “Es tan simple como que Carlo estaba trabajando. Estaba previsto que terminase a una hora y terminó 15 minutos después de que llegase al desfile, por lo que no llegó. Tenía todo preparado, pero no llegó. No entiendo por qué se le da esa bola, ante eso no se puede hacer nada”, defiende la joven, molesta por la repercusión que ha tenido que su chico no estuviese presente en el día más especial para su madre.

La excusa es el trabajo, algo que no convenció del todo a Joaquín Prat, que incluso llegó a sorprenderse por el hecho de que Carlo Costanzia estuviese actualmente en activo: “Pero, ¿Carlo trabaja?”. No le hizo mucha gracia esta pregunta y Alejandra trató de ser lo más contundente posible: “Carlo trabaja, pero son cosas de su vida que no te voy a contar. De mí no vive nada. Que vivamos juntos no significa que viva de mí. Tiene su curro. No hay problema con Mar, yo tengo buena relación. Una pena que él no pudiera ir porque se quedó fastidiado. Claro que la avisó, le dijo ‘mamá perdóname que no llego’”, mantiene. Además, coincidiendo con lo expresado por el mánager de Mar Flores, sentencia que “no le iban a pagar en ningún momento”.