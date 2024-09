Alejandra Rubio, sola en una importante revisión para su bebé

Alejandra Rubio está viviendo un momento dulce en su vida, aunque son muchos los problemas que le están amargando día a día la existencia. Después de anunciar su embarazo, las críticas fueron feroces y le desanimaron. Después perdió el trabajo, además del plató en el que hacía frente a las polémicas, para estar un mes en el paro replanteándose su futuro. Lo hizo en Málaga, arropada por Carlo Costanzia y su madre, Terelu Campos. Pero ya ha comenzado una nueva rutina, tras fichar por ‘Vamos a ver’ para seguir siendo colaboradora por las mañanas. Su primo le está robando protagonismo, pues José María Almoguera ahora hace más ruido que ella al declararle de nuevo la guerra a su madre, Carmen Borrego. Aun así, la joven trata de pensar tan solo en la llegada de su bebé, aunque incluso en esto se encuentra con inconvenientes que le impiden disfrutar tanto como desearía.

Alejandra Rubio Gtres

Pocos eran los que apostaban por el romance de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cuando comenzó de manera furtiva con un beso en el kiosco rosa. Después llegaban más citas, pero siempre entre críticas, hasta que llegó el anuncio vía exclusiva de su feliz espera. Su vida ha dado un giro radical y mientras antes empleaba su ocio para disfrutar con amigas y sacarse mil fotos para Instagram, ahora debe ajustar su agenda para cumplir con sus compromisos profesionales, sin descuidar las citas con los médicos. Pero lo peor no es tanto cómo le ha cambiado la vida, sino encima tener que hacer todo esto sola, sin que el futuro padre haya podido estar a su lado durante la revisión de su futuro hijo. Y eso que ya viven bajo el mismo techo en casa de ella.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Instagram

Unas circunstancias que no han sido muy bien vistas en las redes sociales, despertándose constantes preguntas para saber dónde estaba Carlo y por qué no acompañó a su chica en tan importante cita médica. Se trataba de la revisión por los seis meses de gestación, donde le informan que todo está siguiendo su curso y que en cuestión de tres meses tendrá a su bebé en brazos. Nadie podía acompañarla, por lo visto, por lo que tuvo que salvar las distancias en solitario y apañárselas sin ayuda para completar la tarea. Aun así, en otras ocasiones Carlo Costanzia sí que ha estado al lado de su amada en tan importante cita con el médico, aunque haya optado por otras estrategias para no dejarse fotografiar. Si su ausencia se explica por su reticencia a caer en el objetivo de los paparazzi, bien podría haber optado por la empleada semanas atrás en el mismo punto, entrando por separado de su chica y marcando la distancia con ella, como si nadie sospechase que son novios, ahora que esperan su primer hijo juntos.