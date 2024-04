Álvaro Morte cuenta en "El Hormiguero" la incómoda confusión que tuvo en la prueba de vestuarios: "todo esto, yo sin ropa"

Álvaro Morte fue el segundo invitado de esa semana en “El Hormiguero” y contó varías anécdotas subidas de tono en esta nueva visita al programa presentado por Pablo Motos.

El actor, natural de Algeciras, comentó que, en su primera prueba de vestuarios de una producción importante, tuvo un desafortunado momento con uno de los ayudantes de vestuario. “Yo estaba muy nervioso porque era mi primera gran producción en Madrid, me dijeron que tenía que estar muy temprano por la mañana para la prueba de vestuario y que me ponía un coche, pero yo les dije que me iban por mi propio pie. Llegue allí y no había nadie y yo solo tenía un número fijo.A la media hora ya apareció un ayudante, que estaba muy nervioso porque no había mucho y me pidió mi talla de ropa, que yo no en ese momento no sabía. Me quité la ropa rápidamente y para tranquilizar la situación, me presenté formalmente. Él se abalanzó sobre mí y yo pensé que nos íbamos a dar un abrazo asiqué lo abracé, pero el ayudante lo que quería era tomarme medidas en el cuello para el traje de torero que tenía que ponerme para la serie y claro todo esto, yo sin ropa”, comentó Álvaro, que sacó una sonrisa a todos los presentes, pero no fue la única anécdota que desveló.

Comentó además, que unos vecinos le pidieron que bajaran el volumen en las grabaciones, ya que se pensaban que grababa cine para adultos en su casa. “Muchas veces practicas escenas en casa y era una escena subida de tono en este caso, de repente mientras ensayaba, los vecinos vinieron y me pidieron que me cortará un poco, pensando que lo estaba haciendo en ese momento era grabar cine para adultos”.

La dura vida del actor

El actor, que se hizo mundialmente conocido tras interpretar al profesor en “La casa de Papel”, reivindico su profesión con un alegato sobre la vida del actor, que no es tan de color de rosa como lo puede creer la sociedad.

Álvaro Morte vino a promocionar su última película, Immaculate, en la que compartirá pantalla con una de las actrices del momento, Sydney Sweeney. La cinta llegará a los cines el próximo 1 de mayo.