Ana Peleteiro confiesa en 'El Hormiguero' que "peligraron" los Juegos Olímpicos de París

Esta semana, el célebre plató de "El Hormiguero" recibió a una invitada muy especial: Ana Peleteiro. La atleta gallega, cuya mirada está puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de su destacada actuación en los Mundiales de Glasgow el pasado marzo, protagonizó una conversación reveladora con Pablo Motos.

Durante la charla, Peleteiro compartió los desafíos que enfrentó durante su retorno a las pistas después de la maternidad. "No fueron semanas fáciles, tanto antes como después del parto", admitió. Incluso llegó a temer perderse los Juegos Olímpicos debido al tiempo necesario para retomar los entrenamientos tras dar a luz. "La clave ha sido trabajar duro el año pasado", explicó Peleteiro. "2023 fue extremadamente difícil tanto física como mentalmente. Este año, estamos viendo los resultados de esos esfuerzos. Muchas veces iba a entrenar sin haber dormido una hora".

La atleta confesó que hubo momentos en los que dudó de regresar a su disciplina de manera profesional. "Vi mi cuerpo completamente transformado y pensé que no volvería a saltar", reveló. "Los peores dolores fueron durante el post parto, debido a la cicatriz de la cesárea". Determinada a volver a su máximo nivel, Peleteiro comenzó su proceso de recuperación apenas 28 días después del parto, y dos meses y medio más tarde, ya estaba entrenando con su equipo, aunque exhausta pero con salud.

Las críticas, fuera de su alcance

Decidida a dejar atrás las críticas, Peleteiro afirmó: "Me han estado criticando desde que era pequeña, pero siempre cumplo. No hay que juzgar a los demás; cada uno debe vivir su vida. Ya no pierdo tiempo con la gente que habla mal de mí".

A por el oro en París

Mirando hacia el futuro, Peleteiro expresó su seguridad en sus posibilidades en París, confiando en conseguir otro metal para su impresionante carrera profesional. "Entreno todos los días para ser campeona olímpica y quiero serlo", declaró. "Hay muchos factores, pero me veo preparada para conseguirlo".

Además, expresó su apoyo a su colega Yulimar Rojas, quien sufrió una lesión que la dejó fuera de los Juegos de este verano. "Siento lástima por Yulimar", comentó Peleteiro. "Tanto mi equipo como yo sentimos que estamos preparados para aprovechar esta oportunidad".