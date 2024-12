Ana Terradillo deja de piedra a Feijóo con su llamativa pregunta: "¿Hay algo detrás de...?"

Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, ha sido el protagonista este martes en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco, donde la periodista Ana Terradillos lo ha recibido para abordar los temas más relevantes de la actualidad política. Sin embargo, antes de entrar en cuestiones de índole nacional, la presentadora no ha dudado en plantear una pregunta más personal que ha generado curiosidad entre los espectadores desde hace varios meses: la ausencia de gafas en la imagen del dirigente popular.

La entrevista, que ha comenzado a las 08:30 horas de la mañana, ha tenido un inicio peculiar. Tras recibir a Feijóo en el plató, Terradillos ha optado por un saludo más formal, extendiéndole la mano en lugar de los habituales dos besos. "No le voy a besar porque tengo un catarrazo que no quiero que diga usted que ha salido contagiado de este plató", ha comentado con humor la periodista de Mediaset. Feijóo, entre risas, ha agradecido el gesto y ambos se han dispuesto a iniciar la conversación.

El primer tema de la entrevista no ha sido la situación económica o la política nacional, sino la nueva apariencia del líder del PP. "Se me hace raro verle sin gafas todavía", ha confesado Terradillos. Ante esto, Feijóo, con naturalidad, ha reconocido que él mismo aún no se ha acostumbrado: "A mí también. De vez en cuando me toco la cara como si fuera a ponérmelas". Asimismo, Terradillos ha ido más allá y ha preguntado directamente si este cambio respondía a una decisión estética o si había algún motivo de salud detrás. Feijóo ha despejado cualquier especulación y ha explicado con detalle la razón: "He tenido un desprendimiento parcial de retina en julio y principios de agosto. A raíz de eso, tuve que cambiar el cristalino en uno de los ojos, y el oftalmólogo me advirtió que también debía hacer lo mismo en el otro ojo por una descompensación". Así, el político ha aclarado que su nueva imagen no era una cuestión de estilo, sino el resultado de un procedimiento médico necesario.

Por otra parte, tras resolver la curiosidad sobre su imagen, la entrevista ha retomado su enfoque en la actualidad política. Feijóo ha consultado sobre los últimos datos de desempleo publicados en noviembre, a lo que ha respondido con críticas hacia la gestión del Gobierno en materia económica. Además, el líder de la formación de la calle Génova ha abordado temas como la negociación presupuestaria y las posibles alianzas políticas de cara al próximo año.