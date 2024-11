'La mirada crítica' vive su momento más tenso con el exembajador de EE UU: "Ha sido muy desagradable..."

La televisión siempre sorprende a los espectadores para bien o para mal. 'La mirada crítica', el programa de tertulia política de Telecinco, ha vivido este miércoles un momento de alta tensión cuando el exembajador de España en Estados Unidos, Javier Ruipérez, ha abandonado el plató tras un intenso enfrentamiento con el catedrático de economía Roberto Centeno. La discusión ha estallado durante el análisis de la reciente victoria electoral de Donald Trump, tema que ha provocado un choque de opiniones sobre la figura del expresidente estadounidense y el asalto al Capitolio en 2021.

Ana Terradillos, presentadora del espacio de Mediaset, ha comenzado la emisión presentando a los invitados y proponiendo un análisis de la situación política en Estados Unidos tras el regreso de Trump al poder. Sin embargo, las posturas encontradas entre Ruipérez, crítico con el expresidente, y Centeno, simpatizante de Trump, pronto han elevado la temperatura en el plató. Centeno ha iniciado su intervención destacando que "esta vez no pudieron hacer trampas", sugiriendo que Trump ha ganado sin interferencias a Kamala Harris. Ante este comentario, Ruipérez ha respondido con dureza, acusando a Trump de haber impulsado un "golpe de estado contra la Constitución".

Javier Ruipérez, exembajador español en EE UU Mediaset

Este comentario ha provocado una reacción airada de Centeno, quien ha cuestionado la idoneidad del exembajador para ocupar un cargo diplomático: "¿Y usted fue embajador de España? ¡Apañada está España con un embajador como usted!", ha declarado el catedrático, quien también ha acusado a Ruipérez de "decir tonterías". A medida que la tensión escalaba, Ruipérez, visiblemente molesto, ha espetado un insulto que ha dejado atónitos a los espectadores y a los presentes: "¡Este es un gilip**** de turno!". Acto seguido, el exembajador ha abandonado el plató, ignorando los intentos de Ana Terradillos por calmarlo. La presentadora, sorprendida por la situación, ha intentado en varias ocasiones recuperar el control de la tertulia, reprochando a Centeno la falta de respeto hacia sus compañeros y hacia ella como moderadora. "Se lo digo de corazón, usted no ha respetado a esta moderadora que está aquí para que todos puedan hablar", ha expresado Terradillos, en un esfuerzo por calmar los ánimos y mantener el orden en la mesa de debate.

Por otra parte, Terradillos ha solicitado a producción que intentaran convencer al exembajador de regresar al plató, deseando que el programa no quedara marcado por un momento tan desafortunado. Sin embargo, Ruipérez no ha regresado, y la periodista se ha visto obligada a disculparse públicamente por el altercado: "Mis más sentidas disculpas al exembajador de Estados Unidos. Me quedo con muy mal sabor de boca. Ha sido un momento muy desagradable y me apena que haya tenido que salir de esta mesa".