Un acuerdo millonario y la promesa de hablar "de todo": así se gestó la esperada entrevista de Bárbara Rey en Telecinco

Hace solo dos semanas que se dio a conocer que Bárbara Rey había interpuesto una demanda millonaria contra Mediaset, productoras y algunos colaboradores en relación a la vorágine mediática en la que se ha visto envuelta en los últimos meses. Les acusaba, según recogía el portal “Informalia”, de haber “servido informaciones falsas, insidias infamantes y vejaciones que atentan gravemente contra el honor, la intimidad y la propia imagen de la Sra. García, con el único objetivo de tratar de recuperar la hegemonía televisiva que habían perdido desde la cancelación de su buque insignia, el programa ‘Sálvame’, y volver a alcanzar los índices de audiencia que ya solo estaban al alcance de la competencia”.

Pero estas acusaciones han quedado ahora en papel mojado tras conocerse que Bárbara Rey concederá una entrevista el próximo lunes 9 de diciembre en el programa “¡De viernes!”. Una reconciliación con la cadena de la que la periodista Lydia Lozano, muy cercana a la vedette, ha ofrecido algunos detalles en el programa de Televisión Española “Mañaneros”.

La tertuliana recalca que la única demanda que Bárbara Rey ha frenado ha sido la interpuesta contra la cadena, sus productoras y sus colaboradores, pero mantiene las que abrió contra su hijo, Ángel Cristo Jr. por publicar sus fotografías junto al Rey Juan Carlos I comiendo paella en su casa.

Sobre la demanda contra Mediaset, Lydia Lozano ha explicado en boca de Bárbara Rey sus razones para retirarla: “Yo hace mucho tiempo puse una demanda similar y estuve 7 años para el juicio. Dentro de poco cumplo 75 años, ¿a mí me compensa poner una demanda tan farragosa contra un medio fuerte de comunicación? No. Ellos me llaman y yo acepto”.

La actriz Bárbara Rey Gtres

Para la vedette, “un buen acuerdo es mejor que un juicio”, y aunque no se ha desvelado la cantidad exacta que cobrará por su entrevista, voces expertas sugieren que podría ser millonaria o casi millonaria.

“Ella pedía un millón de euros en la demanda contra Mediaset, pero han llegado a un acuerdo entre partes para que con una entrevista se solucione todo. Va a cobrar mucho más que los 100.000 euros que cobró su hijo por su primera entrevista. Podría ser una cifra muy importante, incluso de siete dígitos”, han comentado desde el plató de “Mañaneros”.

Eso sí, Bárbara Rey ha tenido que aceptar que hablará “de todo” llegado el momento, una entrevista sin vetos que compense la inversión realizada por la cadena. “Igual que mi hijo ha contado su historia, yo voy a contar la mía”, habría expresado la actriz, siempre atendiendo a lo expuesto por Lydia Lozano.