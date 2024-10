Ana Terradillos se posiciona con Elisa Mouliaá: "Basta de poner el foco en la víctima..."

El caso de Elisa Mouliaá y su denuncia contra Íñigo Errejón por presuntos abusos sexuales ha generado un debate público en España, polarizando a la opinión pública y atrayendo tanto apoyo como críticas. En este contexto, la periodista Ana Terradillos ha intervenido en defensa de Mouliaá, condenando los ataques en redes sociales y pidiendo que se deje de cuestionar a la actriz. En su programa 'La mirada crítica', Terradillos ha manifestado su indignación frente a los comentarios negativos que apuntan hacia la presunta víctima en lugar de al acusado.

Terradillos ha señalado con firmeza el patrón de culpabilización a la víctima, un fenómeno frecuente cuando las mujeres denuncian acoso o abuso. "Esto ha estallado hace cuatro días y, desde entonces, no dejo de ver críticas hacia esta persona, quien dice que no quiere ir de víctima, pero sí que lo es. Basta ya de poner el foco en la víctima", ha dicho la periodista, visiblemente molesta. Terradillos ha agregado que, cuando una mujer decide denunciar, surgen cuestionamientos sobre su decisión y motivaciones, lo que para ella representa una "falta de progreso" en cómo la sociedad trata a quienes se atreven a denunciar casos de abuso.

La denuncia de Mouliaá, presentada ante la policía el pasado viernes, ha llevado a Errejón a retirarse de su cargo como portavoz del grupo Sumar en el Congreso. Cristina Fallarás, quien ha dado visibilidad a testimonios anónimos de mujeres víctimas de abusos, ha sido la primera en destapar este caso y ha afirmado recientemente que cuenta con testimonios adicionales que también señalan al político. Ante la gravedad de las acusaciones, Sumar ha decidido separar a Errejón de sus funciones, argumentando que "su conducta es incompatible con el papel público que desempeñaba".

Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' Mediaset

En otro orden de cosas, en respuesta a las críticas en redes, Terradillos ha desestimado preguntas que circulan sobre el comportamiento de Mouliaá, tales como por qué se fue a su casa después del presunto abuso. "Se fue porque le dio la gana, como si en algún momento hubiese decidido poner un límite y decir ‘oye, hasta aquí’. Es que ya está bien", ha explicado la periodista, destacando que comentarios de este tipo reflejan prejuicios sobre cómo debe comportarse una víctima de abuso. La actriz, por su parte, ha roto su silencio en una reciente entrevista, donde ha descrito el encuentro con Errejón y las circunstancias que, según ella, llevaron a la situación denunciada. Mouliaá ha afirmado haber pasado "un fin de semana horrible" al leer mensajes de descalificación y ha señalado que, pese a los consejos de no responder, está decidida a defenderse públicamente: "No me voy a callar".

Mouliaá ha calificado a Errejón de "depredador sexual" y ha sugerido que presenta "rasgos de psicopatía narcisista". Aunque el caso sigue abierto, sus declaraciones y la intervención de Ana Terradillos en su programa de Telecinco han reavivado el debate sobre la importancia de no estigmatizar a las víctimas y de mantener una postura de respeto ante las denuncias públicas de abuso.