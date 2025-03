"Andalucía es mi casa": Ana Rosa Quintana niega ser andaluzófoba tras sus comentarios sobre Montoya

Han sido días duros para Ana Rosa Quintana. En la habitual mesa de aperitivo de su programa, la presentadora y los colaboradores del formato analizaban el reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel en 'Supervivientes 2025'. Este momento, intenso si tenemos en cuenta el trasfondo creado a partir de 'La isla de las tentaciones', provocó que Quintana soltase un desafortunado comentario: "Por favor, poned subtítulos porque no se entiende nada".

La frase, tildada de andaluzófoba hasta por la líder de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez, causó indignación en redes sociales, con un considerable número de internautas tachando de desafortunadas las palabras de la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, como ella mismo ha querido aclarar, la realidad no puede ser más opuesta a la que muchos creen.

Iba señalado a otro aspecto

Incluso si los colaboradores pedían que su compañera en el programa fuese cautelosa a la hora de pronunciarse, lo cierto es que Ana Rosa ha querido zanjar de una vez por todas la cuestión. Y es que, mientras repasaban durante el día de hoy las imágenes del 'reality', se podían apreciar unos subtítulos que antes no estaban incluidos en las conversaciones.

"No, es que les digo la verdad. Yo tengo muchos defectos, pero, hombre, esto es una gilipo... como la copa de un pino. Estaban los dos peleándose y no se entendía nada de lo que decían porque hablaba uno por encima del otro", arremetía de forma contundente la presentadora. De esta forma, Ana Rosa ponía el foco en el hecho de que Montoya y Manuel no dejaban de interrumpirse, siendo este el motivo por el que hacían falta subtítulos, y no porque fueran andaluces.

Fuertes vínculos con el sur

Tras dejar clara su postura, Quintana procedía a defender el cariño que sentía por el sur de España. "Andalucía es mi casa. Mi marido es andaluz, toda mi familia es andaluza. Yo soy medio andaluza. Entonces, no me toquen las narices", clamaba sin temor la presentadora. "¿Ustedes creen que yo voy a decir que hay que subtitular el andaluz?", preguntaba de forma retórica, dejando clara su sorpresa tras la respuesta de la audiencia la semana anterior.

Al concluir su intervención, los colaboradores de hoy no se quedaban callados y rompían una lanza a favor de su compañera. "Ya está bien de sacar las cosas de contexto", rogaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. El presentador y exministro Máximo Huerta se sumaba afirmando que a él "también me habría tocado las narices".