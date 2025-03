Belén Esteban revela cómo es su actual relación con Ana Rosa Quintana

El pasado miércoles, el estadio Riyadh Air Metropolitano fue testigo de un reencuentro inesperado entre dos rostros históricos de la televisión española: Belén Esteban y Ana Rosa Quintana. Ambas coincidieron en el partido de la Champions League que enfrentó al Atlético de Madrid y al Real Madrid, dejando claro que, a pesar de los cambios en sus respectivas trayectorias profesionales, el respeto y el cariño entre ellas permanecen intactos.

Belén Esteban, colaboradora del programa 'Ni que fuéramos Shhh' en TEN, ha relatado el momento en directo durante la última emisión del programa. Según ha contado, mientras disfrutaba del encuentro junto a su marido y un amigo, se percató de que Ana Rosa Quintana y su familia estaban muy cerca. "Nos encontramos en la misma fila", ha explicado la de 'Reina del pueblo', detallando que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' la saludó con mucho afecto y no dudó en interesarse por su familia. La emoción del partido sirvió para reforzar este acercamiento. "Cuando el Atleti marcó en menos de un minuto, nos dimos un abrazo tremendo porque no nos lo esperábamos", ha explicado Esteban, subrayando el entusiasmo compartido por su equipo favorito.

Maria Patiño, presentadora de 'Ni que fuéramos Shhh' TEN

A pesar de que 'Ni que fuéramos Shhh' tuvo en sus inicios un tono crítico con Mediaset y algunos de sus programas, Belén Esteban siempre ha mostrado un profundo respeto hacia Ana Rosa Quintana, reconociendo la oportunidad que le brindó en sus comienzos televisivos. Aunque algunos miembros de la producción del programa llegaron a señalar a la presentadora como una de las responsables de la cancelación de 'Sálvame', Belén Esteban nunca ha querido entrar en polémicas sobre el tema.

Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El programa de AR' Mediaset

"Me alegré mucho de verla, me preguntó por toda mi familia y estuvo maravillosa conmigo y con mi marido", ha asegurado la excolaboradora del programa vespertino de Telecinco. Además, ha desvelado una conversación significativa que mantuvieron: "Le dije una cosa que igual no debería haber dicho: 'Me alegro mucho de verte en las mañanas, creo que nunca deberías haberte ido de ahí'". La respuesta de Ana Rosa Quintana fue positiva, dejando claro que está feliz con su regreso a las mañanas de Telecinco.

Belén Esteban, en Neptuno, vestida del Atlético de Madrid La Razón

Por otra parte, el partido también sirvió para que Belén Esteban se reencontrara con algunos directivos de Mediaset. "Vi a gente de la cúpula que conmigo fueron muy majos", ha comentado a María Patiño, sin dar más detalles sobre las conversaciones que pudieron mantener. Este episodio demuestra que, pese a los cambios y tensiones que han marcado la televisión en los últimos años, el respeto y la cordialidad pueden mantenerse entre antiguos compañeros de cadena. Belén Esteban ha dejado claro que no hay "mal rollo" con Ana Rosa Quintana, consolidando la idea de que, más allá de los vaivenes del mundo televisivo, algunos lazos personales se mantienen fuertes.