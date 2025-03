Terelu Campos pone patas arriba 'Supervivientes 2025' con su última confesión: "Si la gente supiera con quién he estado..."

Terelu Campos sigue siendo una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes 2025'. La colaboradora televisiva ha vivido momentos de gran intensidad en el reality de Telecinco, tanto a nivel emocional como físico. En una charla con Makoke, la hermana de Carmen Borrego ha dejado una de sus confesiones más inesperadas al afirmar: "Si supieran con quién he estado, ardería España". Esta declaración, pronunciada con una sonrisa cómplice, ha desatado la curiosidad de sus compañeros y del público, generando una ola de especulaciones sobre sus antiguas relaciones sentimentales.

Durante la conversación, Makoke, quien ha asumido el rol de entrevistadora improvisada, ha indagado sobre el pasado amoroso de Terelu. La presentadora de Mediaset ha revelado que ha estado casada en dos ocasiones: una con Alejandro Rubio y otra con un cámara de TVE, con quien ya no mantiene contacto. Pero la confesión más sorprendente ha llegado cuando ha hablado sobre el gran amor de su vida, admitiendo que quizás no haya llegado aún.

Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' Mediaset

Más allá de las confesiones, la experiencia de Terelu en 'Supervivientes 2025' está siendo especialmente dura. La excolaboradora de 'Sálvame' ha sufrido un episodio de ansiedad al llegar a Playa Misterio (Honduras), un nuevo escenario desconocido para ella. Al desembarcar, ha entrado en pánico y ha comenzado a llorar, suplicando a Sandra Barneda, presentadora de la gala del domingo, que no la dejara sola: "No, no, no me puedo quedar aquí sola, por favor". Visiblemente afectada, ha llegado a pedir su salida inmediata del reality con un desesperado "¡Sacadme de aquí!". El equipo de 'Supervivientes' ha logrado calmar la situación al mostrarle que no estaría sola, ya que en la isla se encontraban otros concursantes. Sin embargo, el momento ha evidenciado las dificultades que está enfrentando Terelu en el programa, donde ya ha sufrido problemas físicos y emocionales.

Terelu y su lado más desenfadado en 'La isla de las tentaciones'

A pesar de los momentos de tensión, Terelu también ha demostrado su sentido del humor y su conocimiento de la televisión. En su estancia en la isla, ha protagonizado un llamativo crossover con 'La isla de las tentaciones', interactuando con José Carlos Montoya y Anita Williams. La colaboradora ha sorprendido al bailar el viral baile de Montoya y al realizar preguntas sin filtro sobre su relación, llegando incluso a insinuar si habían tenido un trío con Manuel González. Este momento divertido ha mostrado otra faceta de la periodista, quien ha confesado su entusiasmo por el formato de 'Las tentaciones': "Lo que más amo hacer ahora mismo en televisión son los debates de este programa", ha declarado.

La participación de la hija de María Teresa Campos en 'Supervivientes 2025' ha sido clave para el éxito del reality en Telecinco. El programa ha logrado liderar la noche con un 18,4% de cuota de pantalla en su segunda gala de debate del domingo, superando a la competencia y consolidándose como el contenido más visto del prime time. A pesar de sus dificultades en las pruebas físicas y sus constantes quejas, la audiencia sigue enganchada a la evolución de Terelu en la isla. Ya sea por sus confesiones inesperadas, su vulnerabilidad o su desparpajo televisivo, la periodista continúa siendo una de las grandes protagonistas de la edición de 2025.