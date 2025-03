Andrés sigue los consejos de su abuelo...y gana mucho dinero en '¡Salta!'

Un nuevo programa de '¡Salta!' llegaba a nuestras pantallas. La tensión, la inteligencia y las emociones volvían a estar en juego. El concurso, presentado por Manel Fuentes, recibía en su plató a tres nuevos participantes dispuestos a pasar todos los retos y alcanzar los 50.000 euros de premio final. Un objetivo que, tras las primeras emisiones, se está antojando muy complicado.

El primero en llegar al puente fue Antonio. Una actuación discreta y sin demasiadas florituras. Eso sí. estreno la gala y consiguió llegar hasta la séptima ronda. Posteriormente, fue el turno de Ana. Esta concursante, que dejó algunos momentos indescriptibles por su forma de celebrar cada uno de sus aciertos, logró avanzar dos niveles más y se cayó justo antes de la ronda final.

La participación de Andrés

Gracias a las buenas actuaciones de estos concursantes, el 'controller' sólo tuvo que aprovechar el camino recorrido y hacer una pregunta para poder llegar a la ronda final. Por tanto, Andrés fue muy inteligente y, sin demasiado esfuerzo, empezó a pelear por su premio en el programa '¡Salta!'. El joven sorprendió a todos los presentes, incluido al presentador.

Una de las primeras pregunto que acertó fue que "el partido de tenis más largo de la historia duró 11 horas y 5 minutos". Según su intuición, "era un dato demasiado concreto como para ser algo inventado". En esos momentos, tuvo la opción de plantarse con 5.000 euros pero él decidió arriesgarse e intentar multiplicar ese dinero por cuatro.

Entre todas las afirmaciones posibles, Andrés eligió la siguiente: "la Gran Muralla china es la unión de varias construcciones diferentes". Una vez que estaba seguro con su respuesta, tuvo que saltar para comprobar si había acertado o no. La euforia inundó el plató ya que Manel Fuentes le indicó que era correcta y que tenía la posibilidad de plantarse con 20.000 euros.

Aunque en un primer momento parecía que iba a seguir luchando por llevarse el premio final (50.000 euros), decidió seguir los consejos del presentador ("Si no lo tienes claro...mejor no arriesgues") y la frase que le diría su abuelo en una situación así: "Me encantaría jugar, pero pienso en que diría mi abuelo...Cuando es suficiente, es suficiente". Una respuesta a la que Manel Fuentes respondió de esta manera: "Sabio consejo. En el límite está la felicidad".