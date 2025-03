Manel Fuentes se moja sobre quién liderará la clasificación de 'Tu cara me suena'

La nueva edición de 'Tu cara me suena' está cada vez más cerca. De hecho, Antena 3 está generando mucha expectación a través de sus redes sociales con diferentes promociones para ilusionar a los aficionados al concurso. La última es un vídeo en el que se intuyen a los diferentes protagonistas del casting de este programa bajo el siguiente título: "No estás preparado para lo que se viene".

De la misma manera, y siguiendo la línea comentada anteriormente, Atresmedia ha grabado unas preguntas con el icónico presentador de 'Tu cara me suena' para que diera su opinión acerca de diversas cuestiones que atañan a esta nueva edición del concurso. Entre todas ellas, destaca en la que habla sobre la persona que considera más preparada para liderar la clasificación.

Manel Fuentes, sincero

Al ser preguntado por quién será la revelación, el presentador opina lo siguiente: "Dependerá de la noche en la que triunfen. Pero creo que todos pueden tener grandes momentos. En los que todos digamos 'wow'. Por eso están en el casting. Nadie está allí por azar. Creo que todos merecen aguantar la expectativa porque pueden dar el campanazo en cualquier momento".

"Lo veremos. Una cosa es ser el más divertido fuera de 'Tu cara me suena' y otra es en el microclima que se crea ahí con todos los compañeros, con el jurado...Eso yo a priori no me atrevo a decirlo. A veces surge lo inesperado y te ríes más con quien menos te lo esperas", apunta sobre quién será considerado como el más divertido de la edición.

Por otro lado, fue consultado sobre quién cree que va a liderar la clasificación del concurso y Manel Fuente no tuvo reparos en mojarse. "Yo creo que Ana Guerra tiene muchos puntos porque tiene carisma, canta muy bien...por lo que también leo en las redes sociales...Es la que en un primer momento destaca más en ese ámbito. Pero ya veremos".

"Dependerá de los días. Yo también creo que el jurado tiene que pensar en valorar a veces de manera ya de verdad al cómico que te ha hecho reír esa noche más. Por encima a lo mejor de una imitación muy buena porque de eso también va el programa. Depende del criterio del jurado y vamos a ver cómo se mueven este año. A ver si vamos a tener que crear un VAR para controlarles", concluye el presentador al hablar sobre el concursante que más veces conseguirá los 12 puntos (máximo que puede otorgar el jurado por actuación).