Arantxa de Sol muy enfadada con el trato recibido en “Supervivientes”: “Dejadme en paz”

A miles de kilómetros de distancia, Ángel Cristosigue siendo un incordio para Arantxa de Sol. Tras su expulsión de 'Supervivientes 2024', reapareció en plató junto a Carlos Sobera para una entrevista en la que abordó sus polémicas más sonadas, especialmente sus enfrentamientos con el hijo de Bárbara Rey. La exconcursante se mostró firme en su decisión de no hablar sobre el tema, aunque dejó entrever algunas claves.

Ángel Cristo, siempre en medio

Ante la insistencia de Sobera, quien resaltó la falta de claridad sobre los motivos del conflicto con Ángel Cristo, Arantxa del Sol expresó su negativa a comentar detalles. "Nadie sabe qué es lo que te ha pasado con Ángel, qué es lo que ha motivado este cambio de actitud", apuntó el presentador. La exconcursante respondió: "No y voy a seguir fiel a mi manera de pensar". Aunque evitó entrar en detalles, Arantxa del Sol dejó entrever que el conflicto con Ángel Cristo tiene raíces personales y familiares. "Tiene que ver con mi vida personal y con mi familia", afirmó, añadiendo que varios le habían contado la misma versión de los hechos. Sin embargo, se negó a profundizar: "No quiero entrar en eso, de verdad".

Molesta con la dirección del programa

Sobera intentó aclarar la situación, preguntando si se sentía traicionada por la revelación de ciertos hechos por parte de Ángel Cristo. Arantxa del Sol explicó: "Es porque, primero, no habló conmigo ni me contó ciertas cosas. Segundo, porque lo contó cuando a mí me expulsaron la primera vez". Durante la entrevista, Arantxa del Sol mostró incomodidad y malestar, llegando a criticar a la organización por ponerle imágenes de Ana Herminia durante su última intervención en otro programa. "Tengo la cabeza, de verdad, estoy aterrizando. ¡Dejadme en paz! Lo que me gustaría es que me dierais otra bienvenida, quiero reírme, quiero disfrutar, pero es que estas cosas, estos temas sacarlos así...", expresó visiblemente molesta. Finalmente, el malestar de Arantxa llevó a interrumpir abruptamente la entrevista. Ante la situación, Sobera tuvo que cortar el tema y dar por concluida la entrevista.