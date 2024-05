Bárbara Rey, implacable contra su hijo: “Nunca he sentido tanta vergüenza como el día de la boda en televisión”

La boda de Ángel Cristo Jr y Ana Herminia ha sido uno de los grandes momentos televisivos que deja la última edición de “Supervivientes”. Tanto en los días previos al enlace del pasado domingo 28 de abril como en los días siguientes no fueron pocos los que se pronunciaron sobre la pareja. Bárbara Rey ya expresó su deseo de que su hijo fuera feliz, pero no le terminaba de convencer a la persona que había escogido como esposa. Sin embargo, no trascendió mucho más sobre esta relación.

Ahora, Pipi Estrada ha desvelado en el programa “Fiesta” las conversaciones que habría tenido con la vedette hablando sobre su hijo Ángel Cristo Jr. y su pareja Ana Herminia. “Cuanto más feliz sea mi hijo, más tranquila vivo yo. Así no tengo que soportar la presión a la que me sometía económicamente”, explicaba el colaborador sobre la dura situación que han vivido tanto Bárbara Rey como su hija Sofía Cristo. Además, seguía relatando la opinión de la vedette sobre que el comportamiento de “su hijo está guionizado por Ana y ella marca los tiempos de esta relación”.

Pipi Estrada habla con Bárbara Rey en exclusiva Mediaset

El colaborador también ha expresado el reproche que lanza a la pareja: “Estos dos están ahí porque es el hijo de Bárbara Rey, que no olviden esto y que sean un poco más agradecidos”. No es la primera vez que la madre de Ángel Cristo muestra su juicio contra Ana Herminia: “Esta mujer es la más falsa del universo y lo siento por mi hijo que lo va a pagar muy caro. Nunca he sentido tanta vergüenza como el día de la boda en televisión”, dijo tras la retransmisión.

La conversación entre Pipi Estrada y Bárbara termina con cierta resignación ante la situación que le ha tocado vivir y que tan mal se lo ha hecho pasar en los últimos meses: “Yo no he bloqueado a nadie, están mintiendo, a mí sí me han bloqueado ellos, por lo tanto, que cuenten la verdad(…) Ahora mismo no siento ni frío ni calor, es como si mi hijo fuera otra persona”, termina por desvelar el periodista en el programa de Telecinco.