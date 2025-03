Belén Esteban confirma "el vicio" que Terelu Campos no ha dejado en 'Supervivientes'

'Ni que fuéramos shhh' sigue en emisión en TEN mientras todos los rumores apuntan su próximo aterrizaje en el ente público. Mientras tanto, el programa sigue su curso y en el día de hoy Belén Esteban ha dado una última información sobre Terelu Campos, la primogénita de la gran presentadora María Teresa Campos, que se encuentra sumergida en la aventura de 'Supervivientes'. "La patrona de España" ha comentado una de las exigencias de Terelu Campos, relacionada con su vida personal, un vicio nocivo para la salud que no habría dejado durante el reality.

No sería la única condición

Belén Esteban ha confesado que Terelu Campos sigue fumando tabaco durante su experiencia en Cayo Cochinos, lugar en el que se graba 'Supervivientes'. El humo sigue presente en las playas de Honduras según asegura la contertulia, que además afirma que ha sido una de las condiciones que habría impuesto antes de firmar el contrato con la productora, dejando caer, que no es el único requisito interpuesto por la hermana mayor del Clan Campos. "Yo te lo digo, ella fuma. Aunque digan que no yo te lo confirmo porque me lo han dicho. Le han dado tabaco", espetó Estaban cuya fuente no desvelo en directo aunque sí se lo comentó a Kiko Matamoros durante la publicidad como podemos observar en el video.

De momento Terelu Campos ha vivido momentos complicados en 'Supervivientes' a pesar de no llevar ni una semana en el reality. Problemas con sus compañeros, discusiones con Makoke y un temporal que ha paralizado la actividad del concurso son factores que la han alterado y dificultan el objetivo de superar los 21 días que estuvo su hermana Carmen el año pasado para convertirse así en concursante de pleno derecho de esta edición 2025.