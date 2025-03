Joaquín Prat y Carmen Borrego, enfrentados por el papel de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

La presencia de Terelu Campos en esta nueva edición de 'Supervivientes' está siendo una de las cosas más comentadas por el público. Su papel en el reallity show siempre ha estado cuestionado. Al igual que el tiempo que va a permanecer en Honduras ya que no fue presentada en un inicio como concursante oficial, y en pleno derecho, del concurso.

En este último programa, 'Tierra de Nadie', ya hemos podido comprobar sus primeros roces con Makoke y la reacción de la participante ante un temporal inesperado y violento que obligó a la cadena a cambiar toda la escaleta preparada y a evacuar a todas las personas allí presentes. De hecho, Terelu Campos fue bastante directa ante esta situación: "Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Quiero que me pongáis en un sitio a refugio ahora mismo. Llevadme a la cabaña, donde sea, pero ya, yo no bromeo. Esto es lo que a mi me echa de aquí. Yo físicamente no puedo con la humedad por los huesos".

Joaquín Prat da su opinión al respecto

En el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, 'Vamos a ver', han querido comentar este asunto. "Terelu Campos activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes' en cuanto empieza a llover", resume con sorna al comienzo. Una decisión que, según explicó Laura Madrueño al final de la gala, no se tomó de manera definitiva y continuará en el concurso.

Además, Joaquín Prat fue muy crítico con la participante: "Todo el mundo decía 'qué fuerte es Terelu' y, en cuanto ha llegado la primera dificultad, se ha venido abajo". Una opinión que no le ha hecho nada de gracia a una de sus colaboradoras, Carmen Borrego (hermana de Terelu Campos): "Es que no es una pequeña dificultad, es una dificultad muy grande y tenemos que sumar que ella es claustrofóbica".

Tras este comentario, el presentador elevó su tono y realizó una pregunta muy contundente sobre esta situación: "¿Y entonces para qué vais? ¿Para qué vais sabiendo lo que es Supervivientes?". Como no podía ser de otra manera, tuvo una respuesta de apoyo a Terelu Campos por parte de su hermana: "Vamos porque se nos contrata para dar otro tipo de contenido". "Vamos porque 'Supervivientes' no son solo las olimpiadas porque sería un coñazo. La gente ve 'Supervivientes' por entretenerse y a lo mejor Terelu y yo entretenemos más que uno que hace las pruebas fenomenal. Y ese contenido en un reality nos gusta", incidió Carmen Borrego.

Por último, Joaquín Prat mostró su disconformidad ante sus palabras: "Pero si abandonas ya no das contenido y, si abandonas a los cuatro días, solo has dado contenido cuatro días". Mientras que la hermana de la concursante terminó la conversación de la siguiente manera: "Pues a lo mejor hasta el abandono es un contenido para el programa".