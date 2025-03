Terelu Campos y Makoke viven el primer gran enfrentamiento de 'Supervivientes 2025'

La convivencia en 'Supervivientes' no es fácil, y menos cuando las relaciones entre los concursantes arrastran conflictos previos. Así ha quedado demostrado con el tenso encontronazo entre Terelu Campos y Makoke, quienes han protagonizado en las últimas horas un duro intercambio de reproches en la isla de Honduras. Lo que comenzó como una charla tranquila terminó en una discusión que dejó frases contundentes y una clara ruptura entre ambas.

El reality de Telecinco ha vuelto a poner a prueba la paciencia de sus concursantes. En esta ocasión, el choque ha ocurrido en Playa Furia, donde Terelu ha tenido que convivir con el resto de sus compañeros a pesar de haber sido elegida para quedarse en Playa Calma. La tensión entre las dos concursantes ha surgido cuando Terelu ha confesado su intención de abandonar el programa. "Yo ya he cumplido aquí todos los retos habidos y por haber. A partir de ahora mi cuerpo me va a decir 'campana y se ha acabado'", ha expresado la hija de María Teresa Campos.

Makoke ha intentado animarla recordándole la promesa que hizo a su hija, Alejandra Rubio, de no rendirse. "Por lo menos espérate una semana. Tú le prometiste a Alejandra que no llorabas, yo les prometí a mis hijos que no iba a abandonar", le ha recordado la ex de Kiko Matamoros. Lejos de sentirse motivada, Terelu ha respondido de forma contundente, restándole importancia a la nostalgia que sentía Makoke por su familia. "Sois un coñazo. Yo tengo una hija y no estoy triste. ¿Por qué voy a estar triste? Si está en la p** gloria. Es que no puedo con eso", ha respondido con evidente molestia la periodista de Mediaset.

Por otra parte, la discusión ha escalado aún más cuando Terelu ha cuestionado la actitud de su compañera en relación con su pareja. "¿Estás preocupada por tu novio más que por tus hijos? ¿Te fías de él? A ver si va a tener una noche loca", ha lanzado la mayor de las Campos con ironía. Makoke no ha dudado en defender su relación: "Con mi novio me despierto todos los días y nos vamos a casar en breve. Me fío de él absolutamente, cien por cien. Pongo mi mano en el fuego y no me quemo". Pero la tensión no ha terminado ahí. Makoke ha aprovechado la ocasión para reprocharle a Terelu su falta de apoyo en momentos difíciles. "¿Tú crees que te has portado bien conmigo en los momentos duros de mi vida?", le ha preguntado. Terelu, sin titubeos, ha respondido: "Yo de p** madre. Te he apoyado en lo que yo he creído y he pensado que era lo más justo".

Makoke, visiblemente dolida, le ha recriminado que ni siquiera la ha invitado a su cumpleaños. Terelu no ha mostrado arrepentimiento: "Las Campos tenemos siempre una obligación con todo el mundo. Si haces un cumpleaños y se te olvida alguien, estás muerta. A nosotras nos da igual". El cruce de palabras ha alcanzado su punto más crítico cuando Makoke ha acusado a Terelu de no haber estado a su lado cuando la necesitó. "He sido una persona que siempre ha dado la cara por ti y cuando yo te he necesitado, no te he encontrado. Tú no estuviste a la altura", ha sentenciado. Ha sido en ese momento cuando Terelu ha decidido poner fin a la discusión sacando a relucir un episodio que, según ella, marcó su distanciamiento definitivo: "Yo antes de tocar a Anita, me inmolo. Tú fuiste así (a machete) contra Alejandra. Que te vio todo Cristo. Quiero irme ya a la otra playa, estoy hasta el c** de estar aquí".

Un conflicto con historia

La relación entre Terelu Campos y Makoke llevaba tiempo deteriorándose. Su amistad se resquebrajó en 2022, cuando se hizo público en Telecinco que ambas habían tenido diferencias irreconciliables. Este enfrentamiento en 'Supervivientes 2025' no ha hecho más que confirmar que su relación está completamente rota. A falta de ver cómo evolucionará su convivencia en la isla, lo cierto es que el reality de Telecinco ha sido el escenario de un choque que promete traer más momentos de tensión en futuras entregas.