Belén Esteban reprende a Anabel Pantoja por su comunicado: "No ha actuado bien"

El clan Pantoja sigue en boca de todos, primero tras el ingreso ayer de Isabel Pantoja y esta mañana el duro alegato contra la prensa de su sobrina Anabel, que ha dicho basta. Su comunicado, publicado en su cuenta personal de Instagram, ha corrido por las redacciones de los medios de comunicación generando mucha controversia y una de los voces más críticas en todo este asunto ha sido Belén Esteban. La 'Patrona de España' ha demostrado su disconformidad con la actuación que ha llevado a cabo la sobrina de la Tonadillera y a través del programa 'Ni que fuéramos shhh' ha espetado que Anabel "se ha equivocado".

Una decisión cuestionable para Belén Esteban

Anabel Pantoja vivió un momento incómodo con la prensa mientras realizaba su mudanza en Madrid, un proceso que ella misma había compartido en redes sociales. Sin embargo, la presencia de cámaras siguiéndola en todo momento no le hizo ninguna gracia. La sobrina de Isabel Pantoja expresó su malestar a través de un mensaje en Instagram, en el que criticó la forma en que los reporteros la abordaron sin respetar su privacidad. "Les da absolutamente igual que estés teniendo una conversación, saliendo del súper o hablando por teléfono", escribió, mostrando su frustración. El mensaje, directo y sin rodeos, corrió rápidamente por redes y programas de televisión, generando reacciones divididas sobre la exposición mediática que Anabel enfrenta y la manera en que ha decidido responder a la situación.

Y no pasó desapercibido para una de sus más fervientes aliadas, Belén Esteban, quien en 'Ni que fuéramos' decidió mostrar su desacuerdo con su actitud, al menos en esta ocasión. Aunque siempre ha apoyado a Anabel, en esta oportunidad no compartió su reacción ante la prensa. "No le doy la razón y yo la adoro y la quiero con locura, pero no me gusta verla así", comentó en directo, admitiendo que el asunto la disgustó hasta el punto de no querer llamarla. Para Belén, la sobrina de Isabel Pantoja no actuó correctamente y no dudó en decirlo públicamente. "Anabel no es así, de verdad, no es así. No ha actuado bien y hay que decirlo", concluyó tajante, desatando aún más el debate sobre la actitud de la colaboradora televisiva.