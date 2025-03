Anabel Pantoja explota con la prensa a través de un comunicado: "En mis redes saco lo que me apetece a mí y no lo que deciden las cámaras"

Anabel Pantoja ha viajado esta semana a Madrid para realizar su mudanza definitiva del piso que tenía en el capital, cerrando definitivamente esta etapa. Acompañada por su madre Merchi y su círculo más cercano, la influencer supervisó durante toda la mañana del miércoles el traslado.

Para sorpresa de Anabel Pantoja, la Prensa apareció en las inmediaciones de la vivienda y se mostró de lo más seria ante las cámaras, actitud que ha sido criticada por algunos tertulianos como Carmen Lomana, que no dudó en tacharla de "amargada" en Espejo Público.

El comunicado de Anabel Pantoja

Tras las críticas recibidas en las últimas horas, Anabel Pantoja ha estallado en su perfil de Instagram contra la Prensa, emitiendo un durísimo comunicado explicando su versión de los hechos y defendiéndose de los comentarios negativos recibidos en las últimas horas.

Anabel Pantoja visita Madrid para hacer la mudanza de su piso Europa Press

"Qué pena y qué borde soy con la prensa. Lo que no se muestra en los programas de televisión es que llevaban toda la mañana grabando el interior del camión con todas mis pertenencias, a las personas que vinieron a ayudarme anónimas, en el balcón limpiando...En mis redes, saco lo que me apetece a mí y no lo que deciden las cámaras. Si soy simpática y agradable con esta empresa maravillosa con lo cual no me ha pagado. Siento por la prensa que está en la puerta, pero si me respetan yo respeto", se defiende la influencer en un story de Instagram. "Los comportamientos de las personas tienen todos un por qué. Solo que es muy fácil decir que qué prepotente, qué borde...", finaliza Anabel Pantoja, harta de críticas y comentarios.

La mudanza coincide con el ingreso de Isabel Pantoja

Mientras la influencer realizaba su mudanza, su tía Isabel Pantoja estaba ingresada en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Ni Anabel ni su familia eran conocedores de este nuevo revés de salud y solo lo sabía Agustín, la persona que ha estado al lado de la tonadillera durante su ingreso. Finalmente, ayer recibió el alta después de 3 días en el hospital realizándose diferentes pruebas médicas.