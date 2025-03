Última hora: Isabel Pantoja, ingresada de urgencia en un hospital de Madrid

Isabel Pantoja ha sido ingresada de urgencia en un hospital de Madrid. Según ha desvelado Antonio Rossi en "Vamos a ver", la tonadillera ingresó a principios de esta semana para realizarse diferentes pruebas médicas para conocer qué le ocurre exactamente a la artista. "A principios de semana se dieron cuenta de que algo no iba bien y decidieron ingresarla de urgencia", ha explicado el periodista en el programa de Telecinco.

Cabe recordar que Isabel Pantoja se mudó a Madrid y abandonó Medina Sidonia junto a su hermano Agustín, motivo por el que ha sido ingresada en un hospital madrileño. Uno de los motivos de este traslado a la capital fue su estado de salud.

"Está ingresada desde hace tres días. Las pruebas están saliendo bien, no están preocupados. Continúa a la espera de que todo pueda salir bien. Sí que vieron algo que no les gustó. Está acompañada de su hermano, no lo sabe nadie de la familia. No lo sabe Anabel ni se lo han comunicado a nadie", ha revelado Antonio Rossi. "Has decidido terminar de hacerle pruebas para descartar todo", ha añadido el periodista. A diferencia que el anterior ingreso en el que sí avisó a sus hijos en Córdoba, Isabel Pantoja ha optado por no decírselo a nadie en esta última ocasión.

El ingreso de la tonadillera ha coincidido con el viaje exprés que ha realizado su sobrina Anabel a la capital para hacer la mudanza definitiva de su piso de Madrid, cerrando definitivamente su etapa madrileña. Acompañada de su madre, la influencer ha supervisado la mudanza y, según desveló el miércoles 19 de marzo Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh", la sobrina de la artista se lleva todas sus pertenencias Las Palmas, lugar en el que ha fijado su hogar tras el nacimiento de su hija Alma en noviembre de 2024.

Anabel Pantoja se ha reunido con sus amigos más cercanos durante esta visita exprés a la capital. Según explicó Antonio Rossi, "Isabel no sabe ni que está hoy aquí. Entre ellas todo sigue igual a como estaba antes".