Así define Marta Riesco a sus compañeros de "Ni que fuéramos Shhh": "Para mí es el mejor colaborador"

Marta Riesco ha resurgido de sus cenizas y ha vuelto por la puerta grande a la televisión de la mano de "Ni que fuéramos Shhh", convirtiéndose en la reportera más carismática y querida de la parrilla televisiva. Tras un periodo muy oscuro, la periodista puede presumir de estar en buen momento profesional, feliz de poder haber vuelto a dedicarse a un gran pasión tras su despido de Mediaset. Día tras día, Marta Riesco se ha ganado a la audiencia de y puede presumir de haberse convertido en una pieza fundamental en esta nueva etapa en TEN.

Esta semana, la reportera ha concedido una entrevista en el podcast "Fuera de lugar" junto a Mami Reporter y se ha sincerado sobre sus nuevos compañeros de programa. Muy sincera, Marta Riesco no ha dudado en definirlos con una palabra a cada uno.

Para la periodista, Belén Esteban es un "animal televisivo". "Por todos lados, todo el día, todo el rato. Es un no parar de lo que sea, es icónica. Está comiendo pipas en el programa, pasando lo que sea, y tú solo estás viendo a Belén comer pipas y te puedes tirar media hora viendo a Belén comer pipas", ha declarado sobre la de San Blas. Por otro lado, Lydia Lozano es "show" para Riesco. "Más maja", ha añadido sobre la periodista. Pero si hay alguien que le ha dejado sin palabras es Kiko Matamoros, que no ha encontrado palabras para definirlo. "Para mí es el mejor colaborador", ha declarado sobre el padre de Laura Matamoros. Eso sí, no todo han sido buenas palabras y ha tachado de "dolor" al ser preguntada por Jorge Javier Vázquez, del que no guarda un buen recuerdo.

Afortunada en el amor

Más allá del éxito profesional, lo cierto es que Marta Riesco está atravesando por un buen momento sentimental. La periodista está saliendo con Alejandra Caraza y ha encontrado en el artista en su media naranja. En los últimos meses, Riesco y su novio se han convertido en dos de las caras más solicitadas de los photocalls y la pareja presume de su amor allá donde va, mostrándose de lo más felices y enamorados ante las cámaras.