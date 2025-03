La opinión de María Patiño sobre Anabel Pantoja y su actitud de Instagram: "Estoy convencida de que tiene que estar preocupada"

El caso Anabel Pantoja continúa su curso. Dos meses después del ingreso de Alma, la pareja puede respirar de cierta tranquilidad y la presión mediática en torno a la investigación ha disminuido. Después de semanas en el ojo del huracán mediático, Anabel y David han vuelto a la normalidad, retomando sus respectivos trabajos. De manera paulatina, la influencer ha vuelto a las redes, su fuente principal de ingresos, y se muestra diariamente muy activa en Instagram, donde acumula más de 2 millones de seguidores.

Anabel Pantoja ha vuelto a compartir su día a día en Instagram y en "Ni que fuéramos Shhh", los colaboradores han opinado sobre el regreso de la influencer a las redes y su nueva normalidad, mientras la investigación continúa su curso.

La tajante opinión de Kiko Matamoros

"Me parecen que estos vídeos, que siempre se ha hablado de la naturalidad de Anabel en las redes y tal, me parece esto muy forzado. Pero bueno, que cada uno maneje su cortijo como le de la gana", ha sentenciado el colaborador de "Ni que fuéramos Shhh" tras ver las últimas historias de Anabel Pantoja.

Kiko Matamoros en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

"Se está viendo que está en un ambiento mucho más tranquilo y relajado, ya no está la tensión de esos primeros días. Creo que está intentando hacer ver que está retomando su vida y que puede seguir trabajando", ha apuntado Marta Riesco.

María Patiño, muy tajante

María Patiño ha sido más contundente. "La presión mediática ya no la tiene, pero estoy convencida de que tiene que estar preocupada. No ha variado nada", ha señalado la presentadora de "Ni que fuéramos Shhh", añadiendo que "no hay ninguna decisión tomada". "Interpretad lo que queráis, que la situación está igual que el primer día que os contamos la noticia, lo que pasa que la vida continúa (...) Yo no hablo con ella pero, aunque la vea muerta de risa, no hay una situación que provoque esa risa respecto al pasado. Es preocupante, los días no juegan a su favor, lo dijo un juez. Al final, parece ser que todo apunta a que pueda haber un posible juicio, pero esto no es una información, porque todavía está dentro de los meses previstos, está realizándose la instrucción", ha expresado María Patiño sobre la situación.