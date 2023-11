"Nos echaron de Telecinco": Belén Esteban y Kiko Matamoros desvelan el final de 'Sálvame'

‘Salvase quien pueda’ está de promoción, y para ello, Belén Estaban y Kiko Matamoros han visitado el programa de Broncano. Entre preguntas de tira y afloja han desvelado los secretos de su marcha del programa en el que han colaborado más de veinte años durante las tardes.

Con el fin de encontrar un nuevo empleo tras marcharse de Telecinco, los colaboradores viajan a México y Miami para de expandir el universo ‘Sálvame’ más allá de España. Tras el final anunciado muchos de los colaboradores se quedaron sin empleo, mientras que otros volvieron a rehacer su vida laboral.

El nuevo espacio de Netflix reúne aKiko Hernández, Belén Esteban, Víctor Sandoval, Terelu Campos, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, María Patiño y Kiko Matamoros en seis episodios divididos en dos partes.

Los clips del nuevo programa de la plataforma están circulando por redes y son sinónimo de risas por la espontaneidad y personalidad que definen a cada personaje.

Tanto es así que, en el programa de Broncano, la sinceridad de Kiko Matamoros desvelaba lo que muchos conocían: “De Telecinco nos echaron”. “No digas eso”, le susurra Belén Esteban con el micro abierto dándole un toque de atención a su compañero. Las carcajadas no tardan en surgir.

“Estamos muy agradecidos a ellos [Fábrica de la Tele]”, decía Belén. “Yo respeto y quiero a Telecinco, llevo a Mediaset en el corazón porque me han dado 24 años de comer”, se sinceraba Matamoros. “Muy bien, muy bien”, le volvía a susurrar Esteban ante la nueva reflexión.

Los colaboradores explican que se enteraron de la cancelación del programa a través de noticias y mensajes sobre su despido mientras estaban trabajando en directo, y van más allá revelando lo que han dejado caer en varias ocasiones: “Dos meses nos estuvieron jodiendo”.

“De este tema no queremos hablar. David mejor no hablar”, sentenciaba la Esteban mientras Matamoros no dudaba en coger el bombo para animar al público.

Asimismo, Broncano no ha dudado en hacer la famosa pregunta de La Resistencia: ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Por primera vez, Kiko Matamoros ha decidido dar una vuelta y optar por cuanto debe. Años atrás se encontraba en la lista de deudores alcanzando el millón y medio, sin embargo, en la actualidad la deuda a la Agencia Tributaria se sitúa en menos de 600.000 euros y tiene la intención de reducirla.