La maldición que persigue a Simeone y al Atlético en la Champions

Nadie sabe cómo hubiera sido el derbi europeo del Metropolitano si Gallagher no marca en el primer minuto de juego. Quizá todo hubiese sido distinto, pero el fútbol ficción no sirve y la realidad es la que es: que el Real Madrid está en cuartos y el Atlético vuelve a caer en Champions, una competición en la que lleva ocho años fuera de las semifinales y donde vuelve a quedarse otra vez a las puertas de los cuartos. Desde la temporada 2016-17 no llega hasta la penúltima instancia de la Champions, cuando también cayó contra el Real Madrid, cuando también lo puso contras las cuerdas con un 2-0 a toda velocidad en el Calderón, tras el 3-0 en contra de la ida.

Desde entonces, cayó tres veces en cuartos (dos de las cuatro últimas), tres en octavos y dos en la fase de grupos. Lo ha eliminado el Borussia Dortmund en 2023-24, el Manchester City en 2022-23, el Chelsea en 2020-21, el Leipzig en 2019-20 y el Real Madrid, tanto en aquel 2016-17 como ahora.

Simeone pidió al público que reconociera el trabajo de los suyos a pesar de la decepción. «Estoy orgulloso de mis jugadores porque competimos de una manera ejemplar en los dos partidos. Estoy contento porque hay dos formas de irse a dormir. Una es cuando no das la talla y no compites y otra es cuando das todo y juegas y compites de forma admirable», explicaba después de un partido que dejó la sensación una vez más de que el Cholo había vuelto a quedarse corto en su ambición. Nada más marcar Gallagher mandó al equipo a defender en bloque bajo y pensó más en minimizar al Madrid que en irse a por la victoria. Dejó a los blancos en tres remates entre palos, uno en la primera parte, otro en la segunda y uno más en la prórroga. A las manos de Jan Oblak. El conjunto blanco promedia 6,58 tiros entre los tres palos en esta Liga de Campeones.

Lo rebajó a la mitad. Sólo tiraron Rodrygo, Lucas Vázquez y Brahim Díaz. Ni Kylian Mbappé ni Vinicius, que mandó la única ocasión de verdad del equipo de Carlo Ancelotti, mediante un penalti, un metro por encima del larguero de la portería del fondo sur del estadio Metropolitano. Fue uno de los cuatro remates fuera de todo el equipo. Hubo también tres bloqueados. Sumó 10 intentos en total, cuando promedia 15,58.

El Atlético le entregó el balón, pero no le permitió ni una sola oportunidad. Los récords del Real Madrid esta campaña en cuanto a presencia o acciones en el último tercio del campo, registrados precisamente este miércoles, se quedaron en una expresión mínima dentro del área, frente a las tres líneas del equipo rojiblanco. Todo no le sirvió para ganar antes de una prórroga y unos penaltis que Simeone celebró antes de la cruz de los penaltis.