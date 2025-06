Bill Murray recuerda su anécdota más curiosa y que casi acaba en tragedia: "Creía que iba a ser capaz"

Bill Murrayha visitado 'El Hormiguero' esta noche, donde ha compartido una curiosa anécdota que vivió hace años, cuando casi acaba ahogado intentando hacer un truco de escapismo durante un viaje a Aspen. Y es que él creía estar preparado para deshacerse de los nudos con los que le habían atado a una silla, para después lanzarle a la piscina. Un incidente, que casi acaba en tragedia.

Captura de Bill Murray en 'El Hormiguero' Antena 3

Bill Murray visita 'El Hormiguero'

"Conocí a un hombre en Aspen y era verano, había muchas chicas guapísimas en la piscina", le ha explicado a Pablo Motos. "Comenzamos a contarnos chistes uno al otro, yo no le conocía, pero luego descubrí que era una guionista famoso y hablamos de escapismo", ha detallado Murray al respecto. "Entonces, yo creía que iba a ser capaz de soltarme", proseguía con su relato.

El hombre en cuestión le ataba las manos con un par de calcetines y le ataba a una silla metálica. "Justo antes de dejarme caer en la piscina, le dije que me llevase a la parte menos honda, para que me pudiese poner de pie, respirar y así no morir ahogado". Sin embargo, hubo un detalle con el que el actor no contaba, y es que no se podía poner completamente de pie. Por suerte, su compañero se daba cuenta rápidamente de que tenía un problema.