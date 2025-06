Pablo Motos se sincera en 'El Hormiguero' contra la esclavitud mental: "La vida no es para temerla, es para vivirla"

Antonio Pagudo y Álex González se divirtieron anoche en el programa más visto de la televisión en nuestro país. 'El Hormiguero' tuvo como invitados ayer a los actores de la nueva serie de Disney+, 'Ladrones', pero antes Pablo Motos aprovechó para sincerarse ante el público de Antena 3 en la sección 'Pasarse de la raya', destacando que "vivimos una vida rodeada de miedos".

Una nueva reflexión Pablo Motos

Pablo Motos ofreció una reflexión profunda sobre la manera en que nuestra mente moldea la experiencia vital, destacando que “aunque solamente podemos ver el exterior de la vida, casi todo sucede en el interior de nuestro cerebro”. El presentador explicó que el cerebro humano está diseñado para hacer predicciones constantes, incluso mientras escuchamos a los demás: “Vosotros estáis prediciendo ahora mismo las palabras que van a salir de mi boca, ¿vale?”. Sin embargo, esta capacidad no siempre funciona correctamente, y con frecuencia se convierte en fuente de sufrimiento. “¿Con qué frecuencia te aterrorizas por tus propios pensamientos sin que haya pasado realmente nada? Solo pensando”, lanzó al público. Motos denunció que vivimos rodeados de miedos impuestos: al rechazo social, a la enfermedad, al paso del tiempo, a no gustar. Y advirtió que, si se acumulan demasiados temores, “acaban afectando a tu forma de ser”. Su mensaje fue claro: “A base de vivir con miedo, te pierdes lo bueno de la vida”. Un alegato contra la esclavitud mental y en favor de recuperar el control sobre el diálogo interno que nos condiciona a diario.

Motos abordó el dilema de los pensamientos automáticos, esa avalancha de ideas que surgen sin que las provoquemos. “Hay dos tipos de pensamientos. Los que tienes tú, porque los diriges tú, y los que salen de tu cabeza porque sí”, afirmó. Según el presentador, estos últimos predominan, y lo más saludable es no tomarlos demasiado en serio. “Tú no eres lo que sale de tu cabeza, eres quien la escucha”, sentenció, animando a los espectadores a asumir el mando de su conciencia. Recomendó dejar de castigarse por errores pasados: “Reprocharte algo cuando ya ha pasado… es como si te culpas ahora por no saber hacer multiplicaciones cuando tenías 2 años”. También propuso un cambio de enfoque en las relaciones personales: “En vez de por qué me grita, piensa por qué grita”. Así, explicó, se reduce la carga emocional y se reconoce que muchas veces “el problema lo tiene el otro y no tú”. Como cierre, apeló a dejar de vivir atrapados en pensamientos victimistas: “Rompe el espejo mental en el que siempre te estás mirando… La vida no es para temerla, es para vivirla”. Un llamado directo a la libertad interior.