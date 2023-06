Bizarrap en 'El Hormiguero': "Quevedo quería sacar el 'quédate' de su canción porque le salía muy básica la letra"

'El Hormiguero' puso la guinda a la semana, que no a la temporada, con la visita de uno de los productores musicales más importantes del momento, el argentino Gonzalo Julián Conde, conocido mundialmente como Bizarrap. El invitado presentó su nuevo lanzamiento, la BZRP Music Sessions #56, en la que cuenta como invitado con el artista Rauw Alejandro. Además, habló de la gira que a hacer este verano por España.

El músico anduvo semanas atrás por Madrid: "He estado todo este mes haciendo shows en diferentes partes de España. Con Rauw y Duki. No he salido mucho de fiesta por acá porque este año estoy en modo tranquilo, modo trabajar".

Afirmó Bizarrap sacar canciones según la etapa que viva, según el momento; por ejemplo: "Yo me volví loco con los corridos hace como 5 meses, y me obsesionó con los corridos mexicanos; ahí fue donde me empapé de esa música y le dije a X, 'saquémosla ya'".

Un productor tan reconocido ha de tener a muchos cantantes detrás pidiéndole colaboraciones, ¿cómo se les dice que no? "A mí me gusta grabar con un montón de artistas. Hice un montón de canciones que no salieron. Se lo dije al artista con delicadeza que no está al nivel el tema, y ya está, sin problema".

Todo son sesiones en el mundo del productor argentino: "¿Por qué no le pones nombre a tus canciones?", le preguntó Pablo Motos: "Fue como algo que surgió. Es como algo que les da un significado, cada uno se siente identificado con su número. Al final los oyentes le acaban poniendo nombre a las canciones, como el 'Quédate' con Quevedo".

Respecto a su última Session, la número 56, el artista comento que Con Rauw, novio de Rosalía, al que conoce desde 2018, "me junté en octubre del año pasado e hicimos tres canciones. Nos quedamos con una y nos tomamos nuestro tiempo para seguir trabajándola".

Una de sus sesiones más sonadas (y polémicas) fue la de Shakira: "Yo le había escrito que me gustaría colaborar y ella no lo vio. Me respondió un tiempo después con que su hijo le estaba insistiendo que tenía que colaborar conmigo. En agosto del año pasado fui yo a Barcelona y en el estudio de su casa, allí hicimos la canción. Yo nunca censuro a ningún artista: que se desahoguen o digan lo que quieran", comentó Bizarrap.

Su mayor éxito hasta la fecha ha sido con el canario Quevedo, de quien el argentino aseguró que quería sacar el "quédate" de su sesión "porque le salía muy básica la letra, no la melodía. En realidad la letra de esa parte es básica, pero bueno, eso sirvió para que sea fácil de aprender hasta en otros idiomas".

De cara al futuro, ¿hay algún artista español o española con el que Bizarrap quiera colaborar, tenga en el radar? "De España hay varias personas con las que estuve hablando. De hecho ya tengo canciones. Tengo una guardada que está buenísima, pero no sé si es el momento".