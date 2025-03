Borja González emociona en 'Supervivientes 2025' con un homenaje a las víctimas de la DANA

El estreno de 'Supervivientes 2025' ha dejado momentos inolvidables en su primera gala, pero sin duda, uno de los más emotivos ha sido protagonizado por Borja González. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha sorprendido a todos con una dedicatoria especial antes de realizar su salto desde el helicóptero, convirtiendo el instante en un homenaje a las víctimas de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana.

El reality de supervivencia más extremo de la televisión ha arrancado con los tradicionales saltos desde el helicóptero. Borja, quien hasta entonces no había sido confirmado oficialmente como concursante, ha aprovechado su momento en el aire para visibilizar la situación de muchas familias valencianas aún afectadas por la devastadora DANA. Antes de lanzarse al mar de Honduras, el joven ha pedido al piloto que elevara el helicóptero lo más alto posible. Con una bandera de la Comunidad Valenciana en la mano, ha dedicado su salto a su círculo cercano y, especialmente, a quienes han sufrido las consecuencias del temporal.

"Este salto es para Ana, Luca, mi familia y amigos. Pero, sobre todo, se lo quiero dedicar a todas las víctimas de la DANA, a quienes han perdido un familiar, un amigo, su trabajo o su casa. Desde aquí os digo que sois unos supervivientes. ¡Mucha fuerza!", ha expresado Borja con la voz firme y emocionada. Tras sus palabras, el himno de la Comunidad Valenciana ha sonado con fuerza, generando una ovación tanto en el plató de Telecinco como en redes sociales, donde su gesto ha sido ampliamente aplaudido. El presentador Jorge Javier Vázquez, conmovido por la dedicatoria de Borja, ha atinado a decir un sencillo "Pues, muchas gracias", reflejando la emoción del momento. En el plató, los aplausos no han cesado, y los espectadores valoraron la espontaneidad y el mensaje solidario del concursante de 'Supervivientes 2025'.

En redes sociales, el gesto no ha pasado desapercibido. Usuarios de X y otras plataformas han elogiado a Borja por utilizar su visibilidad en un programa de máxima audiencia para recordar una causa aún vigente y en necesidad de apoyo. "Ha sido un momento histórico en 'Supervivientes'. Ojalá más gestos como este en televisión", ha escrito un usuario. Otros han destacado la valentía del valenciano por dar voz a los afectados en un contexto de entretenimiento. El tributo de Borja llega justo cuando algunas de las zonas más afectadas por la DANA están volviendo a sufrir el impacto de otro temporal. Su mensaje no solo ha sido un recordatorio del sufrimiento de muchas familias, sino también un llamado a no olvidar a quienes aún luchan por reconstruir sus vidas.