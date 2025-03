Jorge Javier Vázquez da su opinión sobre la polémica del viaje al espacio de Jesús Calleja

El 25 de febrero de 2025 se ha convertido en una fecha muy especial para el español Jesús Calleja. Ese día, el aventurero leonés consiguió ser el primer no astronauta en ir al espacio. Un hito histórico que traspasó fronteras y la retransmisión se siguió en miles de casas aquí en nuestro país. De hecho, la manera en la que se pudo ver este evento generó un gran revuelo.

Una de las personas más críticas con las imágenes que se pudieron ver de este día tan destacado fue la presentadora Mercedes Milá. Tan extraña y particular fue la emisión que se hizo del suceso que muchas personas, a través de sus redes sociales, se pusieron a favor de ella y criticaron tanto la realización como a los presentadores del programa especial.

Jorge Javier Vázquez da su opinión

Ahora, una semana más tarde, el conocido presentador de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, ha aprovechado su blog semanal en la revista 'Lecturas' para dar su opinión sobre este hecho que sigue siendo muy comentado entre las personas. De hecho, tal y como recoge el texto, se ha sumado a las críticas de la mano de un comentario que le hizo su madre el día del suceso.

"Jorge, cuando me puse a ver la tele estaba a punto de volar el cohete y me quedé un poco dormida. Al despertarme y ver las imágenes que estaban saliendo pensé: 'Coño, también hay árboles ahí arriba. ¡Anda! ¡Y autobuses!'. Luego ya me di cuenta de que no, que lo que estaba viendo no era del espacio sino de la Tierra", le dijo.

Por otro lado, tras esta pequeña broma acerca de la duración del viaje, sí quiso mostrar su apoyo y reconocimiento: "Da la impresión de que como ha sido una cosa cortita no tiene mérito. Creo que la gente no ha valorado del todo su aventura porque siempre vemos a Jesús con una sonrisa. Si lo hubiéramos visto sufrir con el temita durante mucho tiempo ahora estaríamos pidiéndole, como mínimo, una rotonda en su León natal".

Habla sobre María del Monte

Además, el presentador de televisión también ha querido defender a María del Monte tras el aluvión de críticas que ha recibido por la 'cobra' que le hizo a su mujer, Inmaculada Casal, antes de recibir la Medalla de las Artes el día de Andalucía.

"María del Monte no tenía reparos en hablar de su orientación sexual en privado, pero no daba el paso público. Sus razones tendría y hay que comprenderla. Habló de su lesbianismo cuando ya era una estrella consagrada y la entiendo. Porque treinta años atrás y en un mundo tan tradicional como el suyo era casi impensable. Su carrera habría sido doblemente complicada porque tendría que haber hecho frente a un sinfín de comentarios que poco habrían tenido que ver con lo musical", explica.

María del Monte e Inmaculada Casal Canal Sur

"La 'cobra' de María del Monte da para mucho y está bien que teoricemos sobre ello sin crucificar a la artista. La emoción la empuja a besar a la mujer con la que comparte su vida y lo hace con naturalidad. Y así como hablamos de la cobra de María del Monte, me parece un gran paso que nadie haya cuestionado a Casal. Porque hizo lo que todo el mundo haría en ese momento: alegrarse por su pareja coronando esa la alegría con un beso en los labios", sentencia sobre este asunto Jorge Javier Vázquez en su blog.