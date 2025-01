El Capitán América salvará el mundo en "El Hormiguero"

Tras la primera visita de García-Page al programa de las hormigas más famosas de la televisión, "El Hormiguero" se convierte en la sede de los Vengadores para recibir con honores al nuevo Capitán América del Universo Marvel. Anthony Mackie y Danny Ramírez presentan hoy "Capitán América: Brave New World", la nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel (UCM), que llegará a los cines el próximo 14 de febrero, día de los enamorados (San Valentín).

El escudo de América lleva alas

Anthony Dwane Mackie, nacido el 23 de septiembre de 1978 en Nueva Orleans, Luisiana, es un reconocido actor estadounidense, célebre por su versatilidad y carisma en el cine, la televisión y el teatro. Estudió teatro en el Centro de Nueva Orleans para las Artes Creativas (NOCCA), la Escuela de Artes de Carolina del Norte (NCSA) y la prestigiosa Juilliard School, donde compartió aulas con actores como Lee Pace y Tracie Thoms. Mackie debutó en el cine con la película "8 Mile" (2002), interpretando al antagonista Papa Doc. Su primer papel protagónico llegó con "Brother to Brother" (2003), donde encarnó a un joven artista afroamericano gay. A partir de ahí, su carrera despegó con apariciones en cintas como "Million Dollar Baby" (2004), "The Hurt Locker" (2009) y "The Adjustment Bureau" (2011). En el Universo Cinematográfico de Marvel, Mackie alcanzó fama global como Sam Wilson/Falcon, debutando en "Captain America: The Winter Soldier" (2014) y repitiendo el papel en películas como "Avengers: Age of Ultron" (2015) y "Avengers: Endgame" (2019). En 2021, protagonizó la serie de Disney+ "The Falcon and the Winter Soldier", donde asumió el manto del Capitán América. En televisión y teatro, destacó en obras de August Wilson y como Martin Luther King Jr. en "All the Way". También incursionó en ciencia ficción con series como "Altered Carbon" y películas como "Outside the Wire" (2021), consolidando su legado como un actor dinámico y comprometido.

Por otro lado, encontramos a Danny Ramirez, nacido el 17 de septiembre de 1992 en Chicago y criado en Miami, es un actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana. Inicialmente, aspiraba a ser atleta, pero lesiones lo alejaron del deporte. Estudió actuación en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. Debutó en televisión con "The Affair" y participó en series como "Blindspot", "The Gifted", "On My Block" y "Orange Is the New Black". En cine, destacó en "Assassination Nation", "Valley Girl" y "Top Gun: Maverick". En 2021, interpretó a Joaquín Torres en "The Falcon and the Winter Soldier".

Los dos actores de Hollywood visitarán el plató del buque insignia de Antena 3 para hablar sobre la experiencia de participar en esta esperada producción y ofrecerán detalles exclusivos que harán las delicias de los seguidores del UCM, en la que veremos por primera vez a Harrison Ford caracterizado como Hulk Rojo.