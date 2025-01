Harrison Ford vuelve a ponerse el sombrero de "Yellowstone"

Con Kevin Costner luchando en el "Horizonte" y Netflix adquiriendo los derechos de "Yellowstone", Harrison Ford vuelve a ponerse el sombrero de vaquero antes de llegar al Universo Compartido de Marvel Studios como el Presidente Thaddeus E. "Thunderbolt"Ross (además de verlo caracterizado como Hulk Rojo). "1923" sigue aumentando la historia de la saga "Yellowstone" y la precuela llega a SkyShowtime con su segunda temporada, que se estrenará en exclusiva en la plataforma de streaming (integrada en el paquete de contenidos de Movistar Plus+) el próximo 10 de marzo y cuyo primer tráiler ha sido publicado en la mañana de hoy.

La crudeza del frío invierno

La segunda temporada de "1923", precuela de la icónica serie "Yellowstone", promete intensificar la lucha por la supervivencia de los Dutton en un invierno implacable. Jacob (Harrison Ford) y Cara (Helen Mirren) enfrentan no solo las adversidades del clima extremo en su rancho en Montana, sino también a nuevos enemigos decididos a destruir su legado familiar. La historia se entrelaza con el angustiante viaje de Spencer (Brandon Sklenar), quien atraviesa múltiples desafíos en su carrera contrarreloj para regresar a casa y proteger a su familia. Paralelamente, Alexandra (Julia Schlaepfer) emprende una travesía transatlántica repleta de peligros, decidida a reunirse con Spencer y recuperar su amor. Estas tramas reflejan el carácter épico de la serie, que combina la dureza de la naturaleza con los dramas personales y la lucha por el poder en un entorno hostil.

Además de Ford, Mirren, Sklenar y Schlaepfer, "1923" cuenta con un elenco de renombre, incluyendo a Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, y Timothy Dalton. Creada por Taylor Sheridan, co-creador de "Yellowstone", y producida por un equipo liderado por Sheridan y David C. Glasser, la serie forma parte de la oferta exclusiva de SkyShowtime. Esta plataforma también incluye otras obras de Sheridan como "1883", "Landman", "Lioness", "Mayor of Kingstown", "Tulsa King" y todas las temporadas de "Yellowstone". La narrativa de "1923" no solo amplía el universo de "Yellowstone", sino que profundiza en los orígenes y retos históricos de la familia Dutton, consolidando la propuesta de Sheridan como un referente en historias de gran intensidad emocional y visual, poniendo de moda un gran género de la gran y pequeña pantalla como es el western.