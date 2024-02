¿Por qué se celebra San Valentín el 14 de febrero? El origen de Cupido

Corazones gigantes, flores rojas y gestos de amor a raudales. Es el Día de San Valentín, y tanto las personas como los comercios lo saben: desde hace unos días ya las calles están tintadas de rojo, preparadas para una celebración tan consumista como preferida para los enamorados. El 14 de febrero se celebra anualmente una jornada donde el protagonista es el amor, un día ansiado por el romántico pero repudiado por la soltería. Pero, ¿por qué el día de los enamorados tiene lugar en esta fecha? ¿Tiene algo que ver con su mayor símbolo, que son Cupido y sus flechas?

En primer lugar: ¿quién fue san Valentín? Debemos remontarnos para ello al siglo III, en la Antigua Roma, cuando el cristianismo comenzó a extenderse. Entonces gobernaba Claudio II, también conocido como El Gótico, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los más jóvenes: consideraba que aquellos solteros sin mujer e hijos eran mejores soldados, y su único objetivo era el de fortalecer el ejército romano. No obstante, hubo una persona que se opuso, y fue el sacerdote Valentín. Comenzó a celebrar matrimonios clandestinos entre estos jóvenes enamorados, que ponían por encima sus sentimientos antes que cualquier deber militar. Además, logró que muchos de ellos se convirtieran al cristianismo. Cuando Claudio II supo de sus acciones, le sentenció a muerte por desobediencia y rebeldía, y dicen los expertos que fue ejecutado un 14 de febrero del año 270.

Siglos después de este acontecimiento, el sacerdote Valentín se convirtió en una leyenda entre la Iglesia Católica. Hasta tal punto que fue el papa Gelasio I cuando, en el año 494, decidió declarar el 14 de febrero como el día de San Valentín, una fecha en la que aún hoy se continúa celebrando el triunfo del amor, sea o no a través de las compras de regalos o de las grandes cenas en restaurantes.

Belleza sobrenatural

Pero, ¿qué tiene que ver Cupido con todo esto? ¿Por qué se eligió a este angelote como principal icono del amor? Ambas historias no están relacionadas, pero sí forman parte de la iconografía de la celebración del amor. Según la versión más difundida de la leyenda, Cupido es hijo de Venus, diosa del amor, la belleza y la fertilidad, y Marte, dios de la guerra. Entre los mortales, vivía Psique, una princesa cuya belleza sobrenatural impactaba a quien le rodeaba, pero no conseguía pareja digna de su compañía. Venus, consciente de su espectacular belleza y, por tanto, llena de celos, envió a Cupido para que le hiciera enamorarse del hombre más feo del mundo. Pero no pudo, pues se enamoró profundamente nada más verla y se casó con ella. Cupido, no obstante, se enfadó con Psique, pues se acercó a ver el rostro de su marido, lo que estaba prohibido por Venus. Ante tal enfado, Psique pidió ayuda a Venus, quien le propuso cuatro pruebas: de superarlas, alcanzaría el perdón de su amado. Y así fue cómo se reconcilió con Cupido, y cómo este amor fue aceptado por todos los dioses.